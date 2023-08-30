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Малиновская Ангелина, редактор ленты

”Прихватили” часть РФ: в Китае обнародовали обновленные карты

Китай

Китайский государственный сайт Картографический сервис стандартных карт обнародовал новый комплект географических карт за 2023 год, на которых Большой Уссурийский остров признается полностью китайской территорией.

На это обратили внимание российские пропагандисты.

— Большой Уссурийский остров оставался спорной территорией России и КНР в течение последних 100 лет. В 2008 году страны заключили договор, разделив остров пополам, но на новых картах в Китае это не указано, — говорится в сообщении РБК.

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Большой Уссурийский остров расположен на реке Амур в Хабаровском крае РФ. На официальной китайской карте он указан как “самая восточная точка страны”.

— Спор за контроль над островом шел между Россией и Китаем с 1860 года: граница между государствами была проведена по пограничной реке Амур, а статус островов был неопределенным. Большой Уссурийский вместе с соседним островом Тарабаровым и окружающими их мелкими островами в 1920-1930-е годы были “взяты под охрану” советскими войсками. После распада СССР оба острова остались под контролем Российской Федерации, — отмечают в РБК.

Пророссийское издание отмечает, что в 2004 году президент РФ Владимир Путин заключил соглашение о передаче КНР западной части Большого Уссурийского (170 кв. км), островов Тарабарова, Виноградова, Корейского и Ромашкина. Тогда эксперты заявляли, что это ход для укрепления “стабильности российско-китайских отношений”.

Китай, Росія
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