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Аналитики ISW объяснили, почему российская ПВО не отразила атаку дронов в Пскове

Аналитики ISW объяснили, почему российская ПВО не отразила атаку дронов в Пскове
Фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что четыре российских самолета Ил-76 уничтожены в ночь на 30 августа во время удара беспилотников по аэродрому в Псковской области, поскольку Кремль сосредоточил системы ПВО на подступах к Москве.

— Возможно, российские войска сосредоточили свою ПВО на прикрытии Москвы и каким-то образом пропустили необычно большое количество БпЛА, которые нанесли удары по аэродрому в Пскове, — говорится в отчете ISW.

По их мнению, беспилотники, которые российская ПВО сбила над шестью другими областями, вероятно, направлялись в Москву или Псковскую область.

Такие выводы они сделали, исходя из заявления мэра столицы РФ Сергея Собянина, который сообщил о якобы отражении массированной атаки беспилотников на Центральный федеральный округ (большая административная область, включающая Москву, но не Псков), и что по крайней мере один из них направлялся в Москву.

— Это может свидетельствовать о том, что российские власти изначально считали: беспилотники должны были нанести удар по Москве или региону вокруг нее, — отмечают аналитики.

В то же время атака дронов вызвала критику кремлевских пропагандистов и “военкоров” из-за неспособности Минобороны РФ защитить военные объекты, в частности за то, что они не держат дорогие военные самолеты в ангарах.

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В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что во время ночной атаки на аэродром в российском городе Псков были уничтожены четыре транспортных самолета Ил-76.

Источник: ISW
Безпілотники, Война в Украине, Взрыв, Дрони, Російська агресія, Росія
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