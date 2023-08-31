Почему РФ пыталась массированно ударить по Киеву прошлой ночью – объяснение аналитиков
В ночь на 30 августа Российская Федерация пыталась нанести массированные удары по Киеву крылатыми ракетами и ударными дронами-камикадзе. Последний раз подобная атака была весной 2023 года.
На этом акцентируют эксперты американского Института изучения войны, которые в отчете проанализировали очередную российскую атаку.
— Этот российский удар был значительно сильнее, чем другие за последние недели. Вероятно, стал местью за украинские удары по Московской и Псковской областях ранее ночью, — говорится в сообщении ISW.
Недавно российские войска запустили 28 крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-555 и Х-55 с самолетов на авиабазе Энгельс в Саратовской области и на Каспийском море, а также 16 беспилотников Shahed из Краснодарского края и Курской области.
Силы противовоздушной обороны уничтожили все 28 крылатых ракет и 15 беспилотников. По данным из открытых источников, только в небе над Киевом украинские защитники сбили более 20 воздушных целей.
Источник: ISW
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