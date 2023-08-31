В этом году Евросоюз намерен импортировать рекордные объемы сжиженного природного газа из России, несмотря на то, что к 2027 году планируется отказ от российского ископаемого топлива.

Как пишет Financial Times, по итогам первых семи месяцев этого года Бельгия и Испания стали вторым и третьим по величине покупателями российского СПГ после Китая. Это следует из анализа отраслевых данных, проведенных неправительственной организацией Global Witness.

В целом за период с января по июль текущего года объем импорта переохлажденного газа в ЕС вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до полномасштабного вторжения России в Украину.

Этот скачок произошел с низкой базы, поскольку до войны в Украине ЕС не импортировал значительных объемов СПГ из-за зависимости от российского трубопроводного газа.

Однако этот рост гораздо резче, чем среднемировой рост импорта российского СПГ, который за тот же период составил 6%, отмечает Global Witness.

Анализ, проведенный неправительственной организацией, основан на данных отраслевой аналитической компании Kpler, которые показали, что ЕС импортирует примерно на 1,7% больше российского СПГ, чем в прошлом году, когда импорт достиг рекордного уровня.

По данным Global Witness, стоимость СПГ, импортированного с января по июль по ценам спотового рынка, составила €5,29 млрд.

— Это шокирует, что страны ЕС прилагали столько усилий, чтобы отучить себя от трубопроводного российского ископаемого газа, а в результате заменили его на поставляемый эквивалент. Неважно, идет ли газ по трубопроводу или по морю — это все равно означает, что европейские компании отправляют миллиарды в военный кошелек Владимира Путина, — сказал Джонатан Норонья-Гант, старший сотрудник Global Witness, занимающийся вопросами ископаемого топлива.

Большая часть российских объемов ufpf поступает с совместного предприятия Ямал СПГ, контрольный пакет акций которого принадлежит российской компании Новатэк. Другие доли принадлежат французской TotalEnergies, китайской CNPC и китайскому государственному фонду. Предприятие освобождено от экспортных пошлин, но облагается налогом на прибыль.

FT отмечает, что помимо того, что в результате Россия получает миллиарды евро доходов, в то время как ЕС продолжает ужесточать санкции против Москвы, уровень импорта оставляет ЕС уязвимым перед любым внезапным решением Кремля сократить поставки, как это было сделано в прошлом году в отношении трубопроводного газа.

Алекс Фроли, старший аналитик по СПГ консалтинговой компании ICIS, заявил, что “долгосрочные покупатели в Европе говорят, что будут продолжать брать законтрактованные объемы, если это не будет запрещено политиками”. Он добавил, что запрет ЕС на импорт приведет к некоторым перебоям в морских перевозках, поскольку придется перестраивать глобальные торговые схемы, “но в конечном итоге Европа сможет найти других поставщиков, а Россия — других покупателей”.

Издание отмечает, что Бельгия импортирует большие объемы российского СПГ, поскольку ее порт Зебрюгге является одним из немногих европейских пунктов перевалки СПГ с танкеров ледового класса, используемых в условиях Крайнего Севера, на обычные грузовые суда.

По словам аналитиков, испанская компания Naturgy и французская Total также имеют действующие контракты на поставку больших объемов российского СПГ.

При этом политики ЕС призывают европейские компании не покупать российский СПГ.

Министр энергетики Испании Тереза Рибера, правительство которой председательствует в ЕС на ротационной основе в течение шести месяцев, заявила в марте, что СПГ должен быть подвергнут санкциям, добавив, что сложившаяся ситуация является “абсурдной”.

Кадри Симсон, комиссар ЕС по энергетике, заявил, что блок “может и должен полностью избавиться от российского газа как можно скорее, не забывая при этом о надежности поставок”.

Как пишет FT, официальные представители ЕС отмечают, что к 2027 году планируется полностью отказаться от российского топлива, но предупреждают, что прямой запрет на импорт СПГ может привести к энергетическому кризису, подобному прошлогоднему, когда цены на газ в ЕС достигли рекордных значений и превысили €300 за мегаватт-час.

По словам одного из чиновников, несмотря на то, что европейские газовые хранилища заполнены более чем на 90% в преддверии зимы, сохраняется “сильная нервозность” в случае дальнейшего сокращения поставок.

По данным Kpler, в период с января по июль на долю российского СПГ пришлось 21,6 млн. или 16% от общего объема импорта СПГ в ЕС в размере 133,5 млн. куб. м (что эквивалентно 82 млрд. куб. м природного газа), что делает его вторым по величине поставщиком жидкого топлива в ЕС после США.

В марте министры энергетики внесли в новые правила, регулирующие газовый рынок блока, пункт, позволяющий правительствам запретить российским и белорусским компаниям резервировать мощности на инфраструктуре СПГ в ЕС в попытке найти законный способ предотвратить импорт.

Однако для того, чтобы это предложение вступило в силу, его необходимо согласовать с Европейским парламентом.

Хеннинг Глойстейн, директор отдела энергетики, климата и ресурсов Eurasia Group, считает, что вероятность того, что этой зимой правительствам придется отдавать приказы об остановке промышленных предприятий из-за нехватки газа, “близка к нулю”.

По словам Глойштейна, ЕС должен сократить потребление газа еще на 10%: “Если мы структурно не сократим потребление газа на 10-15%, мы рискуем повторять эту гонку (за поставками, — Ред.) каждый год”.

Источник : Financial Times

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