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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Германия собирается реформировать разведку и провести точечную проверку из-за шпионов РФ

Германия собирается реформировать разведку и провести точечную проверку из-за шпионов РФ
Фото: Pexels

Германия собирается реформировать Федеральную разведывательную службу.

Правительство страны хочет проверить вещи и смартфоны силовиков, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Правительство Германии решилось изменить закон, регулирующий деятельность Федеральной разведывательной службы страны в ответ на деятельность российских шпионов. Впрочем, эту реформу еще должен одобрить парламент ФРН.

Отмечается, что для противодействия шпионажу в рядах разведки планируется проводить точечные проверки. Осматривать могут автомобили и сумки сотрудников, также речь идет и о проверках личных смартфонов.

В проекте закона говорится, что проведение таких проверок должно выявлять возможную шпионскую деятельность вражеских спецслужб на ранней стадии.

Напомним, несколько недель назад стало известно, что в Лондоне задержали трех российских шпионов.

Они проживали в Великобритании более 10 лет по поддельным документам.

В частности, у них обнаружили паспорта, удостоверения личности и другие документы граждан Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.

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агенти Кремля, Німеччина, Німеччина-Росія, Разведка, Шпигуни
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