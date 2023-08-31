Германия собирается реформировать разведку и провести точечную проверку из-за шпионов РФ
Германия собирается реформировать Федеральную разведывательную службу.
Правительство страны хочет проверить вещи и смартфоны силовиков, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Правительство Германии решилось изменить закон, регулирующий деятельность Федеральной разведывательной службы страны в ответ на деятельность российских шпионов. Впрочем, эту реформу еще должен одобрить парламент ФРН.
Отмечается, что для противодействия шпионажу в рядах разведки планируется проводить точечные проверки. Осматривать могут автомобили и сумки сотрудников, также речь идет и о проверках личных смартфонов.
В проекте закона говорится, что проведение таких проверок должно выявлять возможную шпионскую деятельность вражеских спецслужб на ранней стадии.
Напомним, несколько недель назад стало известно, что в Лондоне задержали трех российских шпионов.
Они проживали в Великобритании более 10 лет по поддельным документам.
В частности, у них обнаружили паспорта, удостоверения личности и другие документы граждан Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.
Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.Андрей Почтев