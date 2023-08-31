Перевозит десант и бронетехнику: что известно о тяжелом российском самолете Ил-76

В ночь на 30 августа 2023 года на Международном аэродроме Кресты под Псковом прозвучало немало взрывов, а уже потом выяснилось, что в результате ночной атаки были повреждены и частично уничтожены военно-транспортные самолеты Ил-76.

Сначала российские медиа сообщили об уничтожении двух Ил-76, когда же потом исправились и указали информацию о четырех поврежденных самолетах. Украинская разведка впоследствии подтвердила информацию росСМИ именно об уничтоженных четырех самолетах Ил-76.

Эти воздушные суда используются Россией для переброски как личного состава, так и тяжелой техники (БМД, БТР и т.д.), которую из этих самолетов можно даже десантировать с воздуха.

Вместе с тем, нельзя сказать, что Россия активно использовала именно эти самолеты в войне с Украиной.

Что известно о самолетах Ил-76, сколько их имеет Россия, а также как они используются в войне и какую представляют угрозу для Украины — читайте в материале на Фактах ICTV.

Что такое Ил-76: для этого предназначен

Ил-76 — это советский и российский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством Г. В. Новожилова. Самолет совершил свой первый полет в марте 1971 года, а началом эксплуатации стал 1975 год.

Именно Ил-76 стал первым в истории СССР военно-транспортным самолетом с турбореактивными двигателями.

Ил-76 предназначен для транспортировки техники и грузов различного назначения. Самолет способен доставлять, в зависимости от модификации, грузы максимальной массой 28-60 т на расстояние до 4,2 тыс. км с крейсерской скоростью 770-800 км/ч.

Ил-76: характеристики и стоимость

Экипаж — 6-7 чел.

Размах крыла — 50,5 м

Длина — 46,59 м

Высота самолета — 14,76 м

Площадь крыла — 300 м²

Масса пустого самолета — 40-60 т

Максимальная взлетная масса — 157-210 т

Тип двигателя — четыре турбореактивных двигателя Д-30кп

Максимальная скорость — 900 км/ч

Крейсерская скорость — 750-800 км/ч

Практическая дальность полета — 4,2 тыс. км

Практический потолок — 13 тыс. м

Запас топлива — 109,5 т

Расход топлива ~ 8 т/ч

По данным из открытых источников, ориентировочная стоимость самолета $27 млн, но все зависит от модификаций и особенностей самолета. Так, например, на нем может быть размещено две палубы, что увеличивает возможность перевозки десанта почти вдвое. Также на базе Ил-76 был разработан самолет для постановки препятствий А-50, а также самолет-заправщик Ил-78.

Как в комментарии Фактам ICTV рассказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А.К. Антонова Валерий Романенко, введенные против России санкции не уменьшили возможностей Кремля производить указанные самолеты, поскольку почти весь производственный цикл находится на территории государства-террориста.

Вместимость самолета

Грузовая кабина Ил-76 имеет размеры 24,5 м в длину (из которых 4,5 приходится на рампу), 3,46 м в ширину и 3,4 м в высоту.

Вместе с тем, наклонная грузовая рампа служит одновременно трапом для въезда техники. Нагрузка на рампу разрешена до 2 тыс. кг.

Пространство под полом грузовой кабины используется под вспомогательные грузовые отсеки для размещения различного снаряжения.

Все кабины Ил-76 герметизированы, что дает возможность перевозить 145 (в двухпалубном варианте самолета — 225) солдат с личным оружием или обеспечить выброс 126 человек десанта.

Самолет может транспортировать всю номенклатуру боевой техники воздушно-десантных дивизий.

Один Ил-76 может десантировать парашютным способом на десантных платформах до трех единиц техники (БМД-1, БМД-2, БТР-Д или ГАЗ-66) вместе с десантом, сопровождающим технику, то есть до 21 человека.

Теоретически также возможна перевозка четырех единиц техники, но на практике перевозят не более трех.

Ил-76: сколько в России

По словам Валерия Романенко, российские Воздушно-космические силы России насчитывают 122 самолета Ил-76 различных модификаций, что входит в состав девяти полков военно-транспортной авиации РФ и авиационного учебного центра. При этом, количество этих 122 самолетов не учитывает уничтоженные или поврежденные самолеты в ночь на 30 августа 2023 года, а также самолет, который был уничтожен в 2022 году под Рязанью.

Вместе с тем, говорит Романенко, еще 10 Ил-76 есть в Росгвардии, 2-3 самолета у Пограничной службы РФ, 6-7 у МЧС РФ, а также еще несколько среди гражданской авиации.

— Но все это другие ведомства и они могут их использовать в аварийных ситуациях, когда это что-то срочное. В общем, (Россия имеет, — Ред.) достаточно большое количество самолетов. И хуже всего то, что из этих 122 самолетов (речь идет о запасах ВКС РФ, — Ред.), около 20 — современные. Не просто современные, а сверхсовременные, потому что они их выпустили где-то с 2017 года, — говорит авиационный эксперт.

В целом, говорит эксперт, России удалось наладить серийное производство до пяти тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76 в год. Все они, по словам Романенко, в последние годы идут в состав ВКС России.

Всего, с момента начала запуска производства указанных самолетов в Советском Союзе, с 1971 года было выпущено около 950 самолетов. При этом около 100 самолетов ушло на экспорт, говорит Романенко. В то же время около 40% этих самолетов, которые имеет Россия в резервах, не эксплуатируется. Другая часть оставалась в бывших странах СССР, в том числе и в Украине.

Ил-76 в войне России с Украиной

По словам эксперта, Россия использует Ил-76, в основном, для быстрой переброски живой силы или техники на большие дистанции. В частности, самолеты были замечены при перелетах из Дагестана, Дальнего Востока, а также при переброске сил в Беларусь и временно оккупированный Крым.

Вместе с тем, Романенко говорит, что в российско-украинской войне Россия ни разу не использовала Ил-76 для десантирования военных или бронетехники.

Эксперт говорит, что самолет станет слишком легкой целью для украинских Воздушных сил ВСУ, если подлетит к границам Украины.

— Он очень уязвим… Не маневренный, тяжелый, — говорит Романенко.

Кроме того, около 50 самолетов Ил-76 остались в Украине после распада Советского Союза. Впрочем, говорит эксперт, со времен независимости Украины эти самолеты “стояли под заборами”.

— Если посмотреть на Google Earth, то куча их стоит в Николаеве и Мелитополе, где их стояло штук 7-8. В общем, после начала войны они были раскиданы по всем аэродромам. Очень много этих самолетов было выведено из эксплуатации, потому что строение (самолета, — Ред.) российское, они тоже российские, — говорит он.

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