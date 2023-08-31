Поддержка Украины от ЕС должна быть более стратегической — глава МИД Литвы

Неспособность Запада оказать Украине поддержку, необходимую для защиты от российского вторжения, обернется большими потерями для всех, в том числе и для европейских стран.

С такой позицией в интервью EURACTIV выступил министр иностранных дел Литвы Габрелюс Ландсбергис.

Повторяя свои высказывания на внешнеполитическом форуме в Сантандере в начале прошлой недели, глава МИД Литвы риторически спросил, почему Украине не были предоставлены все необходимые для победы рычаги.

— Либо ситуация не считалась достаточно серьезной (…), либо существовал страх перед тем, что произойдет с Россией, если мы дадим Украине достаточно большую дубинку, и рычаги воздействия окажутся эффективными, и ядерная держава проиграет начатую ею войну, — сказал Ландсбергис.

Министр считает, что если этот страх является движущей силой политики, направленной на то, чтобы не дать Украине нужный ей большой кнут, то “мы вступаем в новую главу, в которой “сила права” — это очень опасный мир”.

Его комментарии прозвучали после того, как некоторые обозреватели поставили под сомнение успехи Украины в ее контрнаступлении: надежды на быстрый прорыв летом оказались слишком оптимистичными перед лицом укоренившейся российской обороны.

По словам Ландсбергиса, именно это вызывает у него основное беспокойство, и сейчас на Украину оказывается “необоснованное” давление.

— Когда мы готовились к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе, все выглядело так, будто существует четкий путь (контрнаступления, — Ред., что мы отправим все, что у нас есть, а затем будем ждать от Украины чуда, — сказал Ландсбергис.

А если Украина не сможет двигаться достаточно быстро, то некоторые могут сказать: “Плохо, теперь им придется вести переговоры”, считает министр. По словам Ландсбергиса, такой подход является ловушкой разума.

Министр, однако, подчеркнул, что украинцы показали, что “у них есть возможность выиграть эту войну”.

— Мы должны объяснить, что если Украина не победит, то это будет стоить дороже — для всех. Это будет стоить Армении, Молдове, Украине, Грузии, и даже, возможно, нам, странам Балтии и полякам, — сказал Ландсбергис.

Отвечая на вопрос, уверен ли он в том, что единство ЕС по Украине сохранится, Ландсбергис сказал, что “единство обычно сохраняется, когда есть лидерство”.

В то время как страны восточного фланга, естественно, занимают лидирующие позиции, “необходимо, чтобы крупные европейские союзники продолжали нести флаг, и тогда единство сформируется, как это было раньше”, — добавил он.

На этой неделе министры иностранных дел и обороны стран ЕС обсуждают предложение главного дипломата ЕС Жозепа Борреля о том, чтобы поставить европейскую поддержку Киева на более долгосрочную основу.

Предложение предусматривает выделение до €5 млрд в год в течение следующих четырех лет на оборонные нужды Украины путем создания специальной секции в рамках Европейского фонда мира (EPF).

Отвечая на вопрос о том, достаточно ли финансовых возможностей для реализации планов ЕС, Ландсбергис сказал, что такое “обязательство сделает европейскую поддержку Украины более стратегической, чтобы они могли планировать, что, когда, где и какого рода военное оборудование они могут иметь”.

Обход санкций

— Больше всего нас беспокоит то, что оборудование двойного назначения направляется в Центральную Азию, а затем сразу же переправляется в Россию… Мы видим все больше обходов санкций, которые помогают России, почти в каждой стране мы наблюдаем рост экспорта в Центральную Азию или на Южный Кавказ, — сказал Ландсбергис.

Он говорит, что для Европы это проблема, поскольку почти все, что перевозится наземным транспортом и проходит через страны Балтии или Польшу, вызывает беспокойство, и “мы хотели бы, чтобы этот вопрос был решен, чтобы он не попадал только в наши руки”.

По мнению Ландсбергиса, эти лазейки можно закрыть, применив решение, аналогичное тому, которое ЕС ввел в прошлом году после вторжения России на Украину, когда были введены ограничения на поездки россиян в Европу.

— Если бы на региональном уровне — в Польше и странах Балтии — мы могли бы договориться об ограничении транзита товаров двойного назначения через наши страны, ограничив обходные пути “достаточно широко”. Это усилило бы давление на другие страны, использующие наши территории для экспорта товаров двойного назначения, — добавил министр.

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