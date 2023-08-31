США перебрасывают в Европу две эскадрильи носителей ядерного оружия F-35 – The Telegraph

Две эскадрильи американских истребителей F-35, способных нести ядерное оружие, будут переброшены в Великобританию на арендованную ВВС США базу в Лейкенхит, что в Саффолке, пишет The Telegraph.

Эти самолеты предназначены для проведения тактических ядерных бомбардировок, способны выполнять миссии класса воздух-воздух и собирать разведывательные данные.

— Это произошло после того, как в официальных документах появилась информация о том, что американское ядерное оружие может вернуться на британскую землю, — пишет издание.

В них говорится о том, что Конгресс США получил бюджетный запрос от ВВС на $50 млн для строительства “гарантийного общежития” на американской авиабазе. Термин “гарантия” используется в военном языке США для обозначения ядерного оружия.

По мнению экспертов, в общежитии может разместиться до 6 000 военных, если ядерное оружие будет развернуто.

The Telegraph со ссылкой на источник в Минобороны сообщает, что F-35 могут перебросить туда в конце этого года, или же в 2024-м.

Перемещение 54 истребителей F-35, которые заменят F-15, находящихся сейчас на авиабазе, там называют “значительным шагом”:

— Это более новый, более мощный самолет, который имеет большую дальность полета и незаметность, что имеет решающее значение, если вы собираетесь использовать его для точного сброса ядерных бомб.

Потенциальное возвращение американского ядерного оружия на британскую землю военные аналитики называют свидетельством того, что Запад вступил в новую холодную войну.

— Это абсолютно холодная война, и это стратегическое противостояние. Это игра в покер. Если США размещают ядерное оружие в Великобритании, это сигнал России, что они настроены серьезно, — отметил бывший командир Объединенного химического, биологического, радиологического и ядерного полка Великобритании и НАТО Хэмиш де Бреттон-Гордон.

В апреле 2023 года стало известно, что Министерство обороны США заключило контракт на модификацию 126 многоцелевых самолетов F-35 стоимостью $7,8 млрд с производителем вооружений Lockheed Martin Corp (LMT.N).

Источник : The Telegraph

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