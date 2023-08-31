Повреждена поверхность возле крыльев: спутниковые снимки после атаки дронов на аэродром в Пскове

Обнародованы первые спутниковые снимки после атаки украинских беспилотников на аэродром возле российского Пскова, где были повреждены самолеты Ил-76.

Соответствующие спутниковые снимки Planet Labs обнародовали журналисты проекта Схемы. На кадрах можно увидеть, что повреждены по меньшей мере 2 самолета типа Ил-76 в ночь с 29 на 30 августа.

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский утверждает, что повреждена поверхность возле крыльев. Вероятнее всего дронами пытались попасть в топливные баки в той части самолета.

Однако самолет все равно необходимо вывести на капитальный ремонт, который займет не менее 2-3 месяцев.

На кадрах возле одного из самолетов можно заметить два красных автомобиля. Они похожи на спасательную спецтехнику, которую могли привлечь для тушения пожара.

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил информацию об уничтожении четырех и повреждении еще двух российских Ил-76 в Пскове.

Источник: Схемы

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