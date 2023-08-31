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Юлия Захарченко, редактор ленты

Повреждена поверхность возле крыльев: спутниковые снимки после атаки дронов на аэродром в Пскове

Повреждена поверхность возле крыльев: спутниковые снимки после атаки дронов на аэродром в Пскове
Фото: Getty Images

Обнародованы первые спутниковые снимки после атаки украинских беспилотников на аэродром возле российского Пскова, где были повреждены самолеты Ил-76.

Соответствующие спутниковые снимки Planet Labs обнародовали журналисты проекта Схемы. На кадрах можно увидеть, что повреждены по меньшей мере 2 самолета типа Ил-76 в ночь с 29 на 30 августа.

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский утверждает, что повреждена поверхность возле крыльев. Вероятнее всего дронами пытались попасть в топливные баки в той части самолета.

Однако самолет все равно необходимо вывести на капитальный ремонт, который займет не менее 2-3 месяцев.

На кадрах возле одного из самолетов можно заметить два красных автомобиля. Они похожи на спасательную спецтехнику, которую могли привлечь для тушения пожара.

Повреждена поверхность возле крыльев: спутниковые снимки после атаки дронов на аэродром в Пскове

Фото: Схемы

Повреждена поверхность возле крыльев: спутниковые снимки после атаки дронов на аэродром в Пскове

Фото: Схемы

Повреждена поверхность возле крыльев: спутниковые снимки после атаки дронов на аэродром в Пскове

Фото: Схемы

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил информацию об уничтожении четырех и повреждении еще двух российских Ил-76 в Пскове.

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Источник: Схемы

аеродром, Война в Украине, літаки РФ, Росія
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