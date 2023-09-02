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Валентина Чорна, редактор ленты

Беларусь обвинила польский вертолет в нарушении воздушного пространства

Мі-24
Фото: Pixabay

Белорусские пограничники утверждают, что военный вертолет Польши днем 1 сентября якобы пересек государственную границу.

Об этом в Telegram сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси.

Отмечается, что польский вертолет нарушил воздушное пространство в Берестовичском районе Гродненской области.

— Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1 200 м на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно, — говорится в сообщении.

В комитете добавили, что польскую сторону проинформировали об этом “инциденте”.

Министерство иностранных дел Беларуси в свою очередь сообщило, что вызвало временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича и потребовало от него “соответствующих разъяснений и осуществления тщательного расследования произошедшего инцидента”.

Реакция Польши

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна проанализирует ситуацию, “но к таким заявлениям белорусских служб нужно подходить очень осторожно”.

— Это службы, которые являются прямым продолжением режима Лукашенко. Возможно, это белорусская провокация, что было бы вполне естественно, — сказал Яблонский, цитирует Polsat News.

По его словам, до парламентских выборов можно ожидать “еще много провокаций со стороны Беларуси”.

— В белорусских СМИ можно регулярно читать статьи о том, что Польша собирается напасть на Беларусь, есть много глупостей такого типа, — добавил Яблонский.

Напомним, 1 августа на территорию Польши залетели два белорусских вертолета на низкой высоте, из-за чего их не сразу обнаружили.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак распорядился увеличить численность войск на границе и перебросить туда дополнительные вертолеты. Официальный Минск инцидент отрицает.

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Беларусь, Польша
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