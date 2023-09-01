Ускорит интеграцию кандидатов: ЕС в октябре представит план расширения
Еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи сообщил, что в октябре ожидается, что Еврокомиссия представит ежегодные отчеты о прогрессе для всех стран, которые находятся в процессе вступления в ЕС.
Об этом он рассказал в интервью Euroactiv.
— Мы готовы выступить даже со смелыми предложениями — новыми — и с новыми идеями, — сказал Варгеи.
Он добавил, что план расширения Евросоюза, который будет представлен в следующем месяце, ускорит интеграцию кандидатов в ЕС.
По его словам, этот план будет включать все: от реформ в сфере верховенства права, демократии, экономических реформ и интеграции до улучшения инвестиционного климата и предоставления необходимой финансовой поддержки для преодоления разрыва в развитии до того, как эти страны станут членами ЕС.
Этот шаг будет включать увеличение фондов ЕС для стран-кандидатов на вступление и предоставление раннего доступа к определенным сферам политики блока.
— Будет гораздо легче интегрировать эти страны, если они будут гораздо более развитыми, чем сейчас и чем в предыдущих случаях расширения, — добавил он.
Последней страной, которая присоединилась к ЕС, была Хорватия в 2013 году. Издание отмечает, что вопрос расширения Евросоюза вернулся на повестку дня после полномасштабной агрессии России против Украины в 2022 году.
По словам Варгеи, подход к странам-кандидатам будет более гибким, сосредоточенным на “сферах политики, в которых мы можем продвигаться вперед”, и на усилиях каждой страны. Еврокомиссар подчеркнул, что это не будет универсальное решение, а будет делаться отдельно для каждой страны.
Источник: Euroactiv
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