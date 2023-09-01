Россия ищет страны-изгои, чтобы попросить у них оружие и боеприпасы — Пентагон

Представитель Министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер на брифинге заявил, что Российская Федерация ищет страны-изгои, чтобы попытаться получить у них дополнительные боеприпасы или оружие.

Райдер напомнил заявление Белого дома о том, что Россия продолжает вести переговоры относительно дополнительного вооружения с Корейской народной демократической республикой (КНДР).

– Не вдаваясь в конкретику, можно сказать, что речь идет об артиллерийских боеприпасах, – сказал он.

По словам представителя Минобороны США, любая оружейная сделка между КНДР и Россией напрямую нарушает многочисленные резолюции ООН.

– И, кстати, это оружие способствует убийству невинных украинцев и продолжает незаконную войну России в Украине, – добавил он.

Рейдер отметил, что США будут продолжать призывать КНДР не вести переговоров с Россией и не поставлять это вооружение и добавил, что более широкая проблема заключается в том, что Россия ищет страны-изгои, в частности Иран, чтобы попытаться получить дополнительные боеприпасы или оружие.

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