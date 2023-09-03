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Из-за дождей на фестивале Burning Man застряли тысячи людей, известно об одном погибшем

Из-за дождей на фестивале Burning Man застряли тысячи людей, известно об одном погибшем

В США из-за непогоды тысячи людей не могут покинуть пустыню Блэк-Рок, что в штате Невада, где проходил ежегодный фестиваль Burning Man.

Об этом сообщает CNN.

Ливни выпали на сухую пустынную местность, образовав густое, похожее на глину болото, по которому очень трудно ходить пешком или ехать на транспорте.

Посетителям было приказано остаться в пустыне и экономить еду, воду и топливо.

— В течение следующих нескольких дней ожидается больше дождей, и ожидается, что условия не улучшатся настолько, чтобы позволить транспортным средствам въезжать на территорию, — говорится в заявлении Бюро землеустройства.

Сейчас ворота в аэропорт в Блэк-Рок-Сити остаются закрытыми, въезд в город или выезд из него запрещен, за исключением автомобилей экстренных служб.

В Офисе шерифа округа Першинг заявили, что расследуют “смерть, которая произошла во время дождя”. Власти публично не назвали имя человека и не предоставили подробностей об обстоятельствах смерти.

Сообщалось, что в этом году в фестивале приняли участие более 73 тысяч человек.

Ранее в Уссурийске Приморского края РФ прорвало дамбу, которая защищала город от наводнения.

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Фото: скриншот

Источник: CNN
Погода, США
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