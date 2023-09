Из-за дождей на фестивале Burning Man застряли тысячи людей, известно об одном погибшем

В США из-за непогоды тысячи людей не могут покинуть пустыню Блэк-Рок, что в штате Невада, где проходил ежегодный фестиваль Burning Man.

Об этом сообщает CNN.

Ливни выпали на сухую пустынную местность, образовав густое, похожее на глину болото, по которому очень трудно ходить пешком или ехать на транспорте.

Посетителям было приказано остаться в пустыне и экономить еду, воду и топливо.

Сейчас ворота в аэропорт в Блэк-Рок-Сити остаются закрытыми, въезд в город или выезд из него запрещен, за исключением автомобилей экстренных служб.

В Офисе шерифа округа Першинг заявили, что расследуют “смерть, которая произошла во время дождя”. Власти публично не назвали имя человека и не предоставили подробностей об обстоятельствах смерти.

Сообщалось, что в этом году в фестивале приняли участие более 73 тысяч человек.

When you go to Burning Man for fun in the desert but it rains six inches and floods and you think you’re just going to drive out of the mud because you have a Jeep Wrangler.#BurningMan #BurningMan2023 pic.twitter.com/8MJ12wUYjF

— ???? Tess T. Eccles-Brown, PhD (@TTEcclesBrown) September 3, 2023