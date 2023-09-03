Надо быть внимательными к тому, что говорит Минск. В Госпогранслужбе отреагировали на инцидент с польским Ми-24

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона Єдині новини, комментируя инцидент с военным вертолетом на границе Польши и Беларуси, призвал быть внимательными к тому, что говорит Минск.

– Примечательно, что Беларусь постоянно нагнетает или манипулирует в разных направлениях границы и со странами, с которыми она граничит. Надо быть внимательными к тому, что говорит Беларусь, обвиняя разные страны, – отметил он.

Представитель ГПСУ также рассказал, что на украинских границах с Беларусью провокаций пока не фиксировали.

– Несмотря на все, подразделения пограничной службы и других Сил обороны хорошо понимают, какой опасной может быть ситуация с Беларусью, которая поддерживает Россию. Поэтому они готовы к развитию любой ситуации, — подчеркнул он.

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Напомним, 1 сентября белорусские пограничники сообщили, что якобы польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1 200 м на территорию Беларуси, а затем вернулся.

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