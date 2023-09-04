В Курской области РФ беспилотник попал в админздание, вспыхнул пожар

В городе Курчатов Курской области РФ беспилотник попал в крышу административного здания.

Об этом сообщили в российских Telegram-каналах. В сети обнародовали видео пожара, который вспыхнул на крыше здания.

Перед этим, по данным местных жителей, был слышен взрыв.

Отметим, что расстояние от Курчатова до Курской АЭС составляет около 4 км.

Впоследствии губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что это был якобы “украинский беспилотник”.

По его словам, было зафиксировано возгорание нежилого помещения в городе Курчатов. Также он добавил, что пожар уже ликвидировали, пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 557-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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