В Курской области РФ беспилотник попал в админздание, вспыхнул пожар
В городе Курчатов Курской области РФ беспилотник попал в крышу административного здания.
Об этом сообщили в российских Telegram-каналах. В сети обнародовали видео пожара, который вспыхнул на крыше здания.
Перед этим, по данным местных жителей, был слышен взрыв.
Отметим, что расстояние от Курчатова до Курской АЭС составляет около 4 км.
Впоследствии губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что это был якобы “украинский беспилотник”.
По его словам, было зафиксировано возгорание нежилого помещения в городе Курчатов. Также он добавил, что пожар уже ликвидировали, пострадавших нет.
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