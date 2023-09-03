У Орбана предложили дать России гарантии безопасности и не брать Украину в НАТО

В Венгрии предложили дать гарантии безопасности Российской Федерации и не предоставлять Украине членства в Организации Североатлантического договора (НАТО).

Такую идею озвучил Гергели Гуляш, который является главой канцелярии венгерского премьера Виктора Орбана.

— Западный мир, который поддерживает Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам, — сказал он.

Он также выступил за переговоры Киева с Москвой. По его словам, они якобы будут эффективны, если будут происходить с участием Соединенных Штатов.

Среди прочего Гуляш также считает, что длительный мир в долгосрочной перспективе в Украине можно “обеспечить размещением миротворцев”.

Глава канцелярии Орбана также защищал Россию, настаивая, что якобы страна-агрессор не представляет никакой угрозы для стран Центральной Европы. А свое мнение он аргументировал низкими успехами оккупантов в развязанной Кремлем войне против Украины.

Подобные заявления из официального Будапешта звучат далеко не впервые. В конце августа премьер Виктор Орбан заявил, что Запад должен заключить соглашение с диктатором РФ Путиным о новой архитектуре безопасности Украины, которая, по его словам, не должна предусматривать ни возвращение Крыма, ни членство в НАТО.

Источник: Hirado

Фото: Гергели Гуляш, Unsplash

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