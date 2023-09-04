На встрече Эрдогана с Путиным произошел конфуз, который испугал диктатора
Во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи произошел конфуз.
Переводчик, который переводил слова Эрдогана, оговорился и сказал, что между Турцией и Россией идет война. Это произошло в тот момент, когда президент Турции благодарил Путина за приглашение.
Эрдоган сказал, что Путин принимает турецкую делегацию на фоне непростой ситуации — войны между Украиной и Россией.
— Между Россией и Турцией война… — сказал переводчик.
Позже он исправился и сказал, что война идет между Россией и Украиной. Впрочем, на этих словах на лице диктатора можно было заметить удивление в сочетании со страхом.
Напомним, во время встречи президенту Турции Эрдогану не удалось договориться о возвращении России к Черноморской зерновой инициативе. Диктатор по-прежнему требует выполнения ряда выдвинутых Москвой требований.
Скриншот: Sky News
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