Папа Римский объяснил скандальное высказывание о “великой России”
Папа Римский Франциск признал, что его последние высказывания о российской истории были неудачными. Он утверждает, что в его словах о восторге “великой Россией” не было политического подтекста.
Во время общения с журналистами Папа Римский признал, что его недавние комментарии были плохо сформулированы, а саму фразу якобы следует рассматривать в культурном контексте.
— Я не думал об империализме, когда говорил это. Возможно, это не лучший способ выразить это, но, говоря о “великой России”, я имел в виду не столько географию, сколько культуру, — утверждает он.
В то же время Папа Римский признал, что его комментарии о России были ошибочными. По его словам, это был спонтанный комментарий, который пришел на ум из-за того, что он изучал в школе российскую историю.
Также Папа Римский Франциск считает, что цивилизованные страны не должны отменять культуру страны-оккупанта из-за “политических” проблем, а Россия имеет всем доступное историческое наследие.
Источник: XM
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