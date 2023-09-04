Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Польше закрыли крупнейший в стране центр приема украинских беженцев: названа причина
В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины
На Киевщине нашли мертвым 4-летнего мальчика: что известно
Способны уничтожить цель на расстоянии до 180 км: что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM
Когда ожидаются первые заморозки в Украине: синоптик назвал даты
Мир
Бедрак Виктория, редактор ленты

Президент ЮАР заявил, что обвинения в поставках оружия в РФ не подтвердились

Сиріл Рамафоса
Фото: Getty Images

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что независимое расследование не выявило доказательств передачи оружия России.

Об этом сообщает Reuters.

— Группа экспертов установила, что нет никаких доказательств, подтверждающих утверждение, что судно перевозило оружие из Южной Африки, предназначенное для России, — сказал он.

Рамафоса отметил, что разрешение на экспорт не было выдано, и оружие не было экспортировано.

По его словам, корабль пришвартовался к базе, чтобы доставить оборудование, которое было заказано для Национальных сил обороны ЮАР в 2018 году южноафриканской компанией Armscor, занимающейся закупкой оружия.

Детали выгруженного оборудования президент ЮАР разглашать не стал, поскольку это “может поставить под угрозу важные военные операции и жизни южноафриканских солдат”.

— Если рассмотреть все вопросы, ни одно из обвинений по поставкам оружия в Россию не подтверждено. Ни одно из лиц, выдвинувших эти обвинения, не смогло предоставить никаких доказательств в поддержку обвинений, выдвинутых против нашей страны, — подчеркнул Рамафоса.

Ранее посол Соединенных Штатов в ЮАР Рубен Бригети заявил, что Южно-Африканская Республика поставляла Российской Федерации боеприпасы по меньшей мере с декабря 2022 года.

По его словам, поставка боеприпасов из ЮАР осуществлялась с помощью корабля, который в конце прошлого года прибыл на военно-морскую базу Саймонстаун в Кейптауне.

Читайте также
Мир должен быть справедливым: Столтенберг о плане переговоров от Африканского союза
Єнс Столтенберг

Источник: Reuters
Африка, Война в Украине, Зброя, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Сливал позиции ВСУ на границе с РФ. На Сумщине задержали агента ФСБ
спецпризначенці СБУ
Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке
Олексій Резніков
Игнат объяснил, почему сложно уничтожать пусковые установки Шахедов
БПЛА Shahed
Чего ожидать после того, как ВСУ прорвали первую линию обороны на Юге: ответ ISW
ЗСУ, українська армія
Под Бахмутом горячо, за неделю освобождено еще 3 кв. км – Маляр
українська армія

Загрузка

Игры
Видео
Уроки в метро и бомбоубежищах: как начался новый учебный год в Украине

Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

Татьяна Наконечная
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.09.2023)
Президент ЮАР заявил, что обвинения в поставках оружия в РФ не подтвердились
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.09.2023)
Президент ЮАР заявил, что обвинения в поставках оружия в РФ не подтвердились
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (03.09.2023)
Президент ЮАР заявил, что обвинения в поставках оружия в РФ не подтвердились
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (03.09.2023)
Президент ЮАР заявил, что обвинения в поставках оружия в РФ не подтвердились
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь