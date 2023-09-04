Президент ЮАР заявил, что обвинения в поставках оружия в РФ не подтвердились
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что независимое расследование не выявило доказательств передачи оружия России.
Об этом сообщает Reuters.
— Группа экспертов установила, что нет никаких доказательств, подтверждающих утверждение, что судно перевозило оружие из Южной Африки, предназначенное для России, — сказал он.
Рамафоса отметил, что разрешение на экспорт не было выдано, и оружие не было экспортировано.
По его словам, корабль пришвартовался к базе, чтобы доставить оборудование, которое было заказано для Национальных сил обороны ЮАР в 2018 году южноафриканской компанией Armscor, занимающейся закупкой оружия.
Детали выгруженного оборудования президент ЮАР разглашать не стал, поскольку это “может поставить под угрозу важные военные операции и жизни южноафриканских солдат”.
— Если рассмотреть все вопросы, ни одно из обвинений по поставкам оружия в Россию не подтверждено. Ни одно из лиц, выдвинувших эти обвинения, не смогло предоставить никаких доказательств в поддержку обвинений, выдвинутых против нашей страны, — подчеркнул Рамафоса.
Ранее посол Соединенных Штатов в ЮАР Рубен Бригети заявил, что Южно-Африканская Республика поставляла Российской Федерации боеприпасы по меньшей мере с декабря 2022 года.
По его словам, поставка боеприпасов из ЮАР осуществлялась с помощью корабля, который в конце прошлого года прибыл на военно-морскую базу Саймонстаун в Кейптауне.
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