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В Швеции начали судить шпиона, который собирал информацию для разведки РФ

В Швеции начали судить шпиона, который собирал информацию для разведки РФ
Фото: Pexels

В Стокгольме начался судебный процесс над шведским гражданином российского происхождения. Его обвиняют в сборе информации для российской военной разведывательной службы ГРУ в течение почти десяти лет.

По данным иностранных изданий, 60-летнего Сергея Скворцова обвиняют в незаконной разведывательной деятельности против Швеции и США. Скворцова арестовали в ноябре вместе с женой недалеко от Стокгольма.

Шведские СМИ сообщили, что полиция перехватила супругов двумя вертолетами. По словам его адвоката Ульрики Борг, Скворцов находится под стражей с момента своего ареста и отрицает любые правонарушения.

Его жену освободили без предъявления обвинений после расследования шведской службы безопасности. Суд проходит в окружном суде Стокгольма.

Это уже второй за последние годы суд над людьми, обвиняемыми в шпионаже за Швецией в пользу России и военной разведки Москвы.

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Источник: AP
Росія, Стокгольм, Суд, США, Швеция, Шпигуни
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