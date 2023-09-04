В Швеции начали судить шпиона, который собирал информацию для разведки РФ
В Стокгольме начался судебный процесс над шведским гражданином российского происхождения. Его обвиняют в сборе информации для российской военной разведывательной службы ГРУ в течение почти десяти лет.
По данным иностранных изданий, 60-летнего Сергея Скворцова обвиняют в незаконной разведывательной деятельности против Швеции и США. Скворцова арестовали в ноябре вместе с женой недалеко от Стокгольма.
Шведские СМИ сообщили, что полиция перехватила супругов двумя вертолетами. По словам его адвоката Ульрики Борг, Скворцов находится под стражей с момента своего ареста и отрицает любые правонарушения.
Его жену освободили без предъявления обвинений после расследования шведской службы безопасности. Суд проходит в окружном суде Стокгольма.
Это уже второй за последние годы суд над людьми, обвиняемыми в шпионаже за Швецией в пользу России и военной разведки Москвы.
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