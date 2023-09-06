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В Шотландии избили трех украинских подростков — что известно

поліція
Фото: Pixabay

В столице Шотландии Эдинбурге группа неизвестных напала на трех украинских подростков. Один из пострадавших получил ножевое ранение.

Как сообщает ВВС, нападению подверглись двое парней 13 лет и один 15 лет.

Вечером в воскресенье к ним подошла группа из восьми молодых людей в темной одежде.

Один из 13-летних подростков получил ножевое ранение, другой — рваную рану уха, а 15-летнему парню нанесли удары кулаками.

По данным полиции, нападение на украинских подростков в Эдинбурге имело расовый характер. На чем базируются эти утверждения — не уточняется.

Известно, что инцидент произошел в районе Ниддри. Сейчас правоохранители проверяют камеры видеонаблюдения, также они обратилась за помощью к потенциальным свидетелям.

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Напад, Шотландия
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