В Шотландии избили трех украинских подростков — что известно
В столице Шотландии Эдинбурге группа неизвестных напала на трех украинских подростков. Один из пострадавших получил ножевое ранение.
Как сообщает ВВС, нападению подверглись двое парней 13 лет и один 15 лет.
Вечером в воскресенье к ним подошла группа из восьми молодых людей в темной одежде.
Один из 13-летних подростков получил ножевое ранение, другой — рваную рану уха, а 15-летнему парню нанесли удары кулаками.
По данным полиции, нападение на украинских подростков в Эдинбурге имело расовый характер. На чем базируются эти утверждения — не уточняется.
Известно, что инцидент произошел в районе Ниддри. Сейчас правоохранители проверяют камеры видеонаблюдения, также они обратилась за помощью к потенциальным свидетелям.
Загрузка
Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова