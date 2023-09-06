Не прошли проверку Службы безопасности. Латвия отказала более 80 россиянам в видах на жительство

Служба государственной безопасности Латвии отказала более 80 гражданам России, которые подали заявления на получение вида на жительство.

Об этом сообщает LSM.

Указано, что после успешной сдачи экзамена на знание латышского языка, россияне должны заполнить анкету, вопросы в которой, в частности, касаются и политики России. Затем ответы проверяет Служба госбезопасности Латвии.

Правоохранители получили от Управления по делам гражданства и миграции более 13 тысяч заявлений от россиян на получение разрешения на постоянное проживание в Европейском Союзе. В более чем в семи тысячах случаев Служба не нашла значительных рисков для выдачи разрешений.

В то же время в более 80 случаях были выявлены риски, в результате чего было принято решение отказать в выдаче постоянного вида на жительство. Проверки продолжаются.

Ранее в Латвии задержали таксиста, который шпионил в пользу РФ и собирал данные о военной инфраструктуре.

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