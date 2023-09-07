РДК совершил успешный рейд в пограничной полосе — убит сотрудник ФСБ

Русский добровольческий корпус, который уже проводил рейды на территорию Белгородской области РФ, заявил об успешном выполнении огневой задачи “в приграничной полосе”.

Об этом группировка сообщает в Telegram.

Отмечается, что представители РДК провели рейд вместе со “смежными подразделениями”. По его результатам по меньшей мере один сотрудник ФСБ России погиб и примерно 10 — ранены.

Напомним, что весной и летом бойцы РДК и легиона Свобода России проводили рейды на территории Белгородской области РФ. Они заявили о “начале освобождения России” от путинского режима.

В июле сообщалось, что легион Свобода России планирует осуществить еще один рейд на территорию РФ.

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