РДК совершил успешный рейд в пограничной полосе — убит сотрудник ФСБ
Русский добровольческий корпус, который уже проводил рейды на территорию Белгородской области РФ, заявил об успешном выполнении огневой задачи “в приграничной полосе”.
Об этом группировка сообщает в Telegram.
Отмечается, что представители РДК провели рейд вместе со “смежными подразделениями”. По его результатам по меньшей мере один сотрудник ФСБ России погиб и примерно 10 — ранены.
Напомним, что весной и летом бойцы РДК и легиона Свобода России проводили рейды на территории Белгородской области РФ. Они заявили о “начале освобождения России” от путинского режима.
В июле сообщалось, что легион Свобода России планирует осуществить еще один рейд на территорию РФ.
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова