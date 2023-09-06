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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Суд ЕС впервые согласился снять санкции с российского бизнесмена

алєксандр шульгін

Суд Евросоюза принял решение снять санкции с экс-гендиректора российской компании Ozon Александра Шульгина. Это впервые, когда суд ЕС принимает подобное решение в отношении российского бизнесмена.

Как говорится в решении суда, вердикт вступит в силу, когда закончится срок на апелляцию Совета ЕС.

Шульгин стал первым фигурантом санкций, с которого они предварительно сняты. Ранее это удавалось добиться только членам семей подсанкционных лиц, в частности матери основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, бывшей жене Михаила Фридмана и сестре Алишера Усманова.

Шульгин попал под санкции ЕС в апреле 2022 года. Через несколько дней после этого бизнесмен покинул пост гендиректора Ozon и совет директоров компании.

Совет ЕС считал Шульгина “влиятельным бизнесменом”, а санкции против него были аргументированы тем, что он тогда был гендиректором одного из лидеров российского рынка электронной коммерции.

Кроме того, он присутствовал на встрече бизнесменов с диктатором Владимиром Путиным после 24 февраля 2022 года.

Суд решил, что Совет ЕС не предоставил доказательств, что его все еще можно считать “влиятельным бизнесменом” после увольнения с должности гендиректора Ozon.

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Фото: Ozon

Європейський Союз, Єврорада, Санкції проти Росії, Суд
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