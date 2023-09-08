Австрия отказалась экстрадировать украинских мужчин-уклонистов — СМИ

Австрия не будет экстрадировать в Украину мужчин призывного возраста, которые сбежали от мобилизации.

Об этом сообщает издание eXXpress со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел.

— Это было бы массовым посягательством на наш суверенитет, мы никогда этого не сделаем, — сказал чиновник журналистам.

По его словам, если Украина направит письменный запрос об экстрадиции, его проигнорируют.

Сейчас смотрят

— Это было бы попыткой вмешательства в нашу систему предоставления убежища и в наш суверенитет, никто не может представить, что Австрия пойдет на это, — добавил представитель австрийского МВД.

По данным издания, в Австрии проживает 14 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 54 лет, которые зарегистрированы как беженцы.

Всего в стране насчитывается 101 629 перемещенных лиц, среди которых есть мужчины, женщины, дети и пожилые люди.

Ранее председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что военнообязанных мужчин, которые выехали из Украины за границу по поддельным справкам о непригодности к службе, могут экстрадировать домой.

Однако, по словам представителя президента в парламенте Федора Вениславского, массовой экстрадиции мужчин-уклонистов не будет, поскольку это очень сложная процедура.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.