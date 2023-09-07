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Мэр Москвы заявил, что ночью дрон пытался атаковать город

Мэр Москвы заявил, что ночью дрон пытался атаковать город

Этой ночью в Раменском районе Московской области якобы сбили дрон.

Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Обломки беспилотника упали во дворе одного из домов на Десантной улице.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также заявил об атаке дронов в его регионе. Уверяет, что российские военные БпЛА сбили.

Этой ночью над Ростовской областью также сбили ударный дрон. Сообщается, что беспилотник упал возле штаба Южного военного округа ВС РФ.

Безпілотники, Взрыв, Дрони, Москва, Росія
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Масштабные проверки ВВК: что будет с уклонистами

Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.

Оксана Михайлова
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