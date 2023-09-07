Над Ростовом сбили беспилотник, произошел пожар
Около 03:00 7 августа над Ростовской областью сработала противовоздушная оборона, губернатор заявляет о якобы сбитии ударного дрона.
Сообщается, что беспилотник упал возле штаба Южного военного округа ВС РФ. Там произошел масштабный пожар.
Взрыв был очень мощный — в окрестных домах от удара выбиты окна и побиты фасады. Возле здания загорелось авто, еще несколько машин повреждены.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев уверяет, что российской ПВО удалось сбить два БпЛА — один упал за городом в западной части Ростова, второй — в центре, в районе ул. Пушкинская, 42.
Пострадал один человек.
Фото: скриншот с видео
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова