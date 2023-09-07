Над Ростовом сбили беспилотник, произошел пожар

Около 03:00 7 августа над Ростовской областью сработала противовоздушная оборона, губернатор заявляет о якобы сбитии ударного дрона.

Сообщается, что беспилотник упал возле штаба Южного военного округа ВС РФ. Там произошел масштабный пожар.



Взрыв был очень мощный — в окрестных домах от удара выбиты окна и побиты фасады. Возле здания загорелось авто, еще несколько машин повреждены.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уверяет, что российской ПВО удалось сбить два БпЛА — один упал за городом в западной части Ростова, второй — в центре, в районе ул. Пушкинская, 42.

Пострадал один человек.

Фото: скриншот с видео

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