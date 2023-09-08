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Нет доказательств, что снаряды с обедненным ураном вызывают рак — Пентагон ответил Кремлю

Сабріна Сінгх
Фото: Getty Images

Нет никаких доказательств, в том числе со стороны ВОЗ и МАГАТЭ, что снаряды с обедненным ураном могут вызвать вспышку онкологических заболеваний, как утверждают в Кремле.

Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ответ на апокалиптические заявления пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.

— Относительно влияния снарядов с обедненным ураном на здоровье, я бы не согласилась с утверждением российских официальных лиц. Центр контроля и профилактики заболеваний США заявил, что нет никаких доказательств того, что они вызывают рак, — подчеркнула она.

Сингх также отметила, что Всемирная организация здравоохранения также не зафиксировала увеличения случаев лейкемии или других видов рака после любого воздействия урана или обедненного урана.

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— И даже МАГАТЭ однозначно заявило, что не существует доказанной связи… Поэтому я бы не соглашался с этим утверждением, — добавила она.

Представительница Пентагона считает, что эти снаряды будут эффективными в противодействии российским танкам и помогут ВСУ освобождать свои территории.

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Источник: U.S. Department of Defense

Зброя для України, Кремль, Міноборони, Пентагон, США, США-Россия
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