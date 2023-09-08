ЕС расширил санкции против россиян за нарушение прав человека в Крыму
Совет ЕС добавил в санкционный список шестерых россиян за нарушение прав человека во временно оккупированном Крыму.
Об этом говорится в Официальном журнале Европейского Союза.
— Евросоюз обеспокоен ухудшением ситуации с правами человека на Крымском полуострове, особенно в контексте агрессивной войны России против Украины. В этом контексте шесть человек должны быть включены в список физических и юридических лиц, организаций и органов, подпадающих под ограничительные меры, содержащиеся в Приложении I к Регламенту (ЕС) 2020/1998, — говорится в сообщении.
Так, в санкционный список попали работники ФСБ, прокуроры, судьи, причастные к преследованию крымских татар и журналиста Владислава Есипенко.
Решение вступает в силу со дня его опубликования в Официальном журнале ЕС.
Напомним, сотрудники ФСБ задержали Владислава Есипенко в марте 2021 года во временно оккупированном Крыму. РФ обвинила украинского журналиста в “незаконном хранении и перевозке взрывного устройства”.
16 февраля 2022 года так называемый Симферопольский районный суд незаконно приговорил Есипенко к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 110 тыс. российских рублей.
18 августа стало известно, что “суд” в Крыму уменьшил срок заключения Есипенко с шести до пяти лет.
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