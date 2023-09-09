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Нападение на украинских детей в Германии: в полиции раскрыли новые детали

відділок поліції у Німеччині
Фото: Pixabay

Немецкая полиция не нашла подтверждения, что русскоязычный мужчина напал на украинского ребенка и сбросил с моста в канал. Об этом сообщает издание DW со ссылкой на прокуратуру города Геттинген.

Об инциденте с покушением на непредумышленное убийство 10-летнего мальчика из Украины в городе Айнбек, что в Нижней Саксонии, стало известно 1 сентября.

По версии следствия, подросток поранился осколком стекла или другим острым предметом во время игры в самом канале, а спор с русскоязычным мужчиной возник якобы позже.

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— Дети в шутку выкрикивали бранные слова, через некоторое время к ним подошел неизвестный и заговорил на русском языке, который они поняли, — указывается в сообщении.

Отмечается, что дети якобы разозлили мужчину и между ними возникла ссора. Когда мальчик стал выбираться из канала и забрался на стальные опоры, мужчина якобы схватил ребенка за футболку.

Полиция предполагает, что именно из-за этого подросток потерял равновесие и оказался в воде, глубина которой составляла около 20 см. Из данных полиции следует, что у мальчика сложилось впечатление.

В прокуратуре заявили, что русскоязычный мужчина действительно бросил бутылку в сторону ребенка, который был уже в канале. Впрочем следователям не удалось установить, был ли этот бросок целенаправленным и попала ли бутылка в ребенка.

Первоначальная версия о покушении на убийство основывалась на показаниях свидетелей, следах крови на стальных опорах моста и данных больницы. Агентство dpa заявило, что позже выяснилось, что первые показания ребенка были ложными, поскольку он боялся реакции родителей на испачканную одежду и раненную во время игры ногу.

Сначала прокуратура Геттингена сообщала, что неизвестный мужчина подошел к группе украинских детей и заявил, что им следует разговаривать на русском языке. Затем мужчина напал на детей и сбросил 10-летнего мальчика через перила моста в канал, а после швырнул в ребенка, который лежал в канале, стеклянную бутылку и скрылся с места происшествия.

В прокуратуре отметили, что производство, скорее всего, будет закрыто, учитывая новые данные. В ведомстве не уточнили, установили ли личность русскоязычного мужчины, который конфликтовал с детьми.

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Источник: Deutsche Welle
Німеччина, Українці
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