Названы пять альтернатив среди демократов, кто в 2024 году может сменить Байдена на выборах в США

Накануне президентских выборов в США сторонники Демократической партии обеспокоены низким рейтингом одобрения президента-демократа Джо Байдена, который со временем лишь ухудшается в связи с опасениями по поводу его возраста.

Согласно опросу CNN/SSRS, опубликованному на этой неделе, лишь 39% взрослых американцев одобряют работу Байдена, что является самым низким показателем за более чем год.

В то же время, пишет The Hill, почти три четверти населения, по данным опроса, считают, что Байдену не хватает выдержки и остроты ума для эффективной работы на посту президента.

— Даже среди демократов и независимых демократов 67% утверждают, что на выборах 2024 года партия должна выбрать кого-то другого в качестве своего знаменосца, — пишет издание.

Несмотря на это, большинство демократов считают, что 80-летний Байден действительно станет кандидатом от партии на следующих выборах.

При этом победить действующего президента на праймериз (дополнительные выборы, отбирающие кандидата для баллотирования внутри партии) крайне сложно, а два заявленных соперника президента — Роберт Ф. Кеннеди-младший и Марианна Уильямсон — быстро уходят в никуда.

Тем не менее, многие демократы, по крайней мере, мечтают об альтернативах на случай, если Байден решит уйти в отставку или обстоятельства неожиданно изменятся.

The Hill привели пять вероятных альтернатив Байдену в 2024 году или в будущем.

Вице-президент Харрис

Камала Харрис — очевидный наследник Байдена как действующий вице-президент, более чем на два десятилетия младше его.

Вице-президент может вызвать споры даже самыми безобидными высказываниями о возможной преемственности, как это произошло на этой неделе, когда она в двух интервью — в одном Associated Press, а в другом CBS News — заявила, что готова стать президентом. Оба раза она подчеркнула, что это гипотетический вариант, поскольку Байден “будет в порядке”.

Единственный сценарий для Харрис сейчас — это тот, при котором Байден откажется от переизбрания.

Но даже при таких обстоятельствах есть немало демократов, которые не в восторге от концепции выдвижения Харрис на пост главы Белого дома.

Во-первых, ее рейтинг по опросам часто хуже, чем у ее руководителя.

В опросе Economist/YouGov, проведенном на этой неделе, у Харрис и Байдена был одинаковый рейтинг неблагоприятного отношения — 55%. Чуть больше людей (41%) положительно оценили Байдена, чем 36%, положительно относящихся к Харрис.

Скептики опасаются, что Харрис будет еще труднее, чем Байдену, в некоторых штатах на Западе США, имеющих решающее значение для Коллегии выборщиков. Кроме того, еще свежи воспоминания о ее неудачной кампании по выдвижению от демократов в 2020 году.

More than 13 million jobs created.

Unemployment remains near record lows.

Inflation has fallen 12 months in a row.

Wages are up.

Small businesses are thriving. Bidenomics is working. pic.twitter.com/i7ApNMlV0X — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 18, 2023

Конечно, возможно, что Харрис станет кандидатом от демократов, если Байден покинет поле боя, но это ни в коем случае не будет автоматической коронацией, добавляет The Hill.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

В какой-то момент прошлого года казалось, что Ньюсом может бросить вызов Байдену на праймериз — к большому огорчению Белого дома, пишет The Hill.

Дело было не только в том, что Ньюсом повышал свой авторитет с помощью таких громких акций, как покупка телевизионного времени на другом конце страны для нападок на губернатора Флориды Рона ДеСантиса. Он также критиковал свою партию — и, по мнению некоторых, косвенно критиковал Байдена.

— Мы терпим поражение в повествовании. Мы должны лучше действовать в плане наступления и перестать быть в проклятой обороне, — заявил Ньюсом в интервью CBS News в начале ноября 2022 года.

В последнее время Ньюсом не так критично отзывался о своей партии, и все предположения о том, что в 2024 году он будет участвовать в праймериз, иссякли.

Однако губернатор Калифорнии претендует на место на национальной арене, в том числе продолжая враждовать с республиканцем ДеСантисом. Они договорились провести дебаты друг с другом в конце этого года, хотя это столкновение еще может сорваться из-за деталей.

California is the true freedom state. Protecting liberty from a rising tide of oppression taking root in statehouses. Weakness, masquerading as strength. Small men in big offices. Freedom is who we are – anyone from anywhere can accomplish anything here. pic.twitter.com/3WZMd29xTf — Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 7, 2023

The Hill называет Ньюсома энергичным сторонником прогрессивных идей. Однако его недоброжелатели задаются вопросом, как он будет действовать в штатах, где идут сильные соревнования между республиканцами и демократами, учитывая его образ в медиа, который издание характеризует как “типичный калифорнийский либерал”.

Министр транспорта Пит Буттиджич

Буттиджич, как и Харрис, был одним из соперников Байдена в борьбе за номинацию 2020 года. В отличие от нее, он превзошел ожидания, хотя так и не стал серьезным претендентом на победу.

Основными достоинствами Буттиджича являются его интеллект и коммуникативные навыки, особенно на телевидении, отмечает The Hill.

Министр транспорта занимает прочное место среди узнаваемых лиц в Демократической партии. В 2020 году он отказался от участия в президентской гонке, по крайней мере, частично, чтобы помочь Байдену победить конкурента сенатора-демократа Берни Сандерса.

Но Буттиджич стал частой мишенью для республиканцев и их союзников в СМИ. Временами он терял хватку, как, например, когда ему потребовалось почти три недели, чтобы посетить Восточную Палестину, штат Огайо, после катастрофического схода поезда с рельсов.

Juneteenth calls us to grapple with hard truths from our country’s history while lifting up the ways Black Americans have shaped America’s democracy and society. Wishing every American a meaningful Juneteenth. pic.twitter.com/GlAHzB418s — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) June 19, 2023

Буттиджич — вероятный кандидат в президенты в будущем, но еще предстоит выяснить, сколько демократов действительно увлечены им. Еще одним источником беспокойства являются его низкие показатели среди темнокожих избирателей в 2020 году.

Губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер

Легко обосновать, пишет The Hill, почему Уитмер может стать кандидатом национального масштаба.

Будучи женщиной-губернатором штата, в котором в 2016 году победил 45-й президент США Дональд Трамп, она добилась широкой популярности, делая акцент на практическом решении проблем, а не на догмах.

— Почините проклятые дороги — это был один из ее фирменных боевых кличей во время ее первой губернаторской кампании в 2018 году.

В то же время Уитмер обладает и другими политическими достоинствами, которые могли бы вызвать одобрение со стороны активистов-демократов.

Она сделала защиту прав на аборты одним из центральных вопросов, особенно после того, как Верховный суд отменил решение Roe v. Wade.

Республиканцы одно время считали, что Уитмер будет уязвима в ходе ее перевыборов в прошлом году. Но вместо этого, получив дополнительный импульс благодаря проведению в тот же день голосования по вопросу об абортах, она более чем на 10 пунктов обошла соперника-республиканца Тудора Диксона.

Между тем тот факт, что в 2020 году Уитмер стала объектом похищения, делает ее еще более симпатичной фигурой.

Спекуляции на тему возможного участия Уитмер в выборах в Белый дом постоянно усиливаются.

Возможно, у Уитмер есть уязвимые места, которые еще предстоит выявить, но в условиях отсутствия Байдена она была бы очень серьезным претендентом.

Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортез (Нью-Йорк)

Окасио-Кортез поддержала Байдена в июле, хотя и без особого энтузиазма.

— Я считаю, что он добился неплохих результатов, учитывая те ограничения, которые у нас есть, — сказала Окасио-Кортез в интервью подкасту Pod Save America.

Поход Окасио-Кортез в Белый дом, если Байден отступит, вызовет восторг как у поклонников, так и у недоброжелателей.

Ее сторонники восхищаются ее энергичным отстаиванием прогрессивных позиций, ее способностью находить общий язык с новым поколением избирателей и ее харизмой.

Ее противники справа называют ее левым экстремистом, а более центристские члены Демократической партии утверждают, что она не может быть избрана на общенациональных выборах.

И в то же время, пишет The Hill, проблемы у такого кандидата действительно существуют. В февральском опросе Economist/YouGov респондентов спрашивали, благоприятно или неблагоприятно они относятся к конгрессвумен Окасио-Кортез. 43% респондентов оценили ее неблагоприятно, и только 32% — положительно.

Тем не менее, ее чистый отрицательный рейтинг в 11 пунктов не сильно отличается от чистого отрицательного рейтинга Байдена в 7 пунктов в том же опросе, равно как и от Харрис, которая отстает на 10 пунктов.

В случае если Байден не будет баллотироваться в 2024 году, Окасио-Кортес будет достаточно взрослой для того, чтобы стать президентом — почти. Ей исполнится 35 лет — минимальный возраст для занятия высшего поста в стране — примерно за три недели до выборов 2024 года.

Источник : The Hill

