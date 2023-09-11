Не имеет такой возможности: Байден оценил способности Китая захватить Тайвань

Президент США Джо Байден считает, что недавний экономический спад в Китае может уменьшить желание Пекина вторгнуться на Тайвань.

Об этом американский лидер сказал во время пресс-конференции в Ханое (Вьетнам), сообщает Bloomberg.

Он отметил, что во время саммита лидеров G20 имел встречу с премьер-министром Китая Ли Цяном.

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На вопрос, почему он не встречался с президентом Китая Си Цзиньпином в течение 10 месяцев, Байден ответил, что Си “имел много дел”. Лидер КНР решил не участвовать в саммите G-20.

По словам Байдена, Китай “сейчас находится в сложной экономической ситуации по ряду причин, связанных с международным ростом и его отсутствием, а также политикой, которой придерживается страна”.

— Я не думаю, что это заставит Китай вторгнуться на Тайвань, наоборот, вероятно, он не имеет таких возможностей, как раньше, — добавил он.

Президент США затронул тему напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира из-за их технологических амбиций.

Отметим, Китай стремится запретить использование iPhone на государственных предприятиях, что является ударом для Apple Inc. и расширяет ранее объявленные ограничения, которые касаются только правительственных учреждений.

В 2017 году Конгресс США принял законы, которые запрещают определенным сетям Пентагона использовать оборудование от Huawei Technologies Co. или ZTE.

— Я не собираюсь продавать Китаю материалы, которые увеличили бы их способность создавать больше ядерного оружия или участвовать в оборонной деятельности, — сказал Байден.

Также Байден подчеркнул, что не намерен пытаться сдерживать или изолировать вторую по величине экономику мира.

— Я не хочу сдерживать Китай, я просто хочу убедиться, что у нас есть отношения с Китаем, которые развиваются, и все знают, о чем идет речь, — сказал он.

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