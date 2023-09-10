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Юлия Захарченко, редактор ленты

Подвергнутся негативному влиянию: Фукуяма объяснил, какие страны станут жертвами РФ после Украины

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Фото: Getty Images

Если Российская Федерация будет оставлять под собственным контролем временно оккупированные территории Украины, тогда следующими целями для государства-агрессора могут стать другие страны, например, Грузия, Казахстан и Молдова.

Об этом заявил философ, политический экономист, публицист японского происхождения, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма во время заседания на Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

По мнению профессора Стэнфордского университета, война России против Украины будет иметь влияние на другие государства. Политолог объяснил, какими могут быть последствия для стран мира.

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— Грузия, Молдова и Казахстан — каждая из этих стран испытает немедленное влияние, если РФ победит и сможет оставить захваченные украинские территории. У России есть посягательства на суверенные территории этих стран. Надеюсь, что они будут иметь возможность развиваться как независимые демократии, — высказал мнение аналитик.

В то же время эксперт пояснил, что последствия российского вторжения будут иметь влияние на Юго-Восточную Азию, где Китай может решиться на агрессию против Тайваня, а также последствия войны почувствуют в США.

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Источник: YES

Война в Украине, Грузия, Казахстан, Китай, Молдова, США, Тайвань, Ялтинська європейська стратегія
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