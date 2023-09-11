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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Мобилизация в РФ негативно влияет на экономику, поэтому перед выборами ее могут отменить — разведка Британии

мобілізація в РФ
Фото: Getty Images

Мобилизация в Российской Федерации для войны против Украины негативно влияет на экономику Кремля.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в своей сводке в Twitter.

Отмечается, что перед президентскими выборами 2024 года новой мобилизации, скорее всего, не будет.

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Как сообщает британская разведка, до конца 2023 года российские военные намерены набрать 420 тыс. контрактников. 3 сентября 2023 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на данный момент набрано 280 тыс. военнослужащих. Но эти цифры невозможно проверить независимо.

Институт экономической политики Егора Гайдара обнаружил, что нехватка рабочей силы в промышленности России достигла нового максимума в 42% в июле 2023 года, что на 7% выше, чем в апреле 2023 года.

– В отличие от призыва на военную службу в других странах, в ІТ-секторе Россия предприняла шаги по сохранению рабочей силы. Это, вероятно, подчеркивает особенно острую нехватку в секторе после того, как около 100 тыс. ІТ-специалистов покинули Россию в 2022 году. Это соответствует 10% рабочей силы ІТ-сектора, – говорится в сводке.

Также сообщается, что 4 сентября 2023 года российский диктатор Владимир Путин подписал указ об увеличении возраста освобождения от призыва в армию для ІТ-специалистов с 27 до 30 лет. Это показывает, что мобилизация и призыв на военную службу в России усилили нехватку рабочей силы в не оборонном секторе.

– Накануне президентских выборов в России, запланированных на март 2024 года, российские власти, вероятно, будут стремиться избежать дальнейших непопулярных мобилизаций, – отмечают в Минобороны Великобритании.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона Единые новости сообщил, что в сентябре в России могут объявить новую волну мобилизации, чтобы пополнить оккупационные войска в Украине.

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Война в Украине, Великобритания, Вибори в Росії, Владимир Путин, мобілізація, Разведка, Російська агресія, Росія
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