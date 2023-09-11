На саммите G20 царило достаточное согласие относительно мира в Украине — Байден

Президент США Джо Байден заявил, что на саммите G20 было “достаточное” согласие о необходимости справедливого и длительного мира в Украине.

— Мы также обсуждали жестокую и незаконную войну России в Украине. И в зале было достаточное согласие о необходимости справедливого и длительного мира, который поддерживает принципы Устава ООН и уважает суверенитет и территориальную целостность, — сказал он.

На вопрос, стал ли вопрос российско-украинской войны “камнем преткновения с Глобальным Югом”, Байден ответил: “Это не является камнем преткновения с Глобальным Югом, это камень преткновения с Россией”.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции заявил, что он остался доволен итоговой декларацией саммита лидеров G20 в Нью-Дели.

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Источник: Белый дом

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