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Юлия Захарченко, редактор ленты

Президент Бразилии объяснил, арестуют ли Путина в случае поездки на саммит G20 в 2024 году

Президент Бразилии объяснил, арестуют ли Путина в случае поездки на саммит G20 в 2024 году
Фото: Getty Images

Решение об аресте российского диктатора Владимира Путина в случае его приезда на саммит G20 (Группы двадцати) в следующем году будет принимать судебная система Бразилии.

Об этом заявил президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва в комментарии иностранным журналистам. По его словам, его страна будет принимать решение о возможном аресте.

— Если Путин решит присоединиться (к саммиту G20, — Ред.), это должна решать судебная власть, а не мое правительство, — заявил он корреспондентам.

Ранее Лула да Силва заявил, что кремлевский диктатор якобы может спокойно приехать на территорию Бразилии, а если он будет оставаться президентом, тогда Владимира Путина “ни за что не арестуют”.

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Однако теперь сообщается, что президент Бразилии Лула да Силва изменил позицию относительно возможного ареста президента России Путина.

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Президент Бразилии объяснил, арестуют ли Путина в случае поездки на саммит G20 в 2024 году

Источник: CNN
G20, Бразилія, Война в Украине, Владимир Путин, Міжнародний кримінальний суд, МКС, Саміт
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