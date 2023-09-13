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Лидер республиканцев в Сенате объяснил, почему США помогают Украине оружием

Мітч МакКоннел
Фото: Depositphotos

Соединенные Штаты передают Украине оружие не из милосердия, а для поддержки другой демократической страны, что напрямую отвечает интересам Вашингтона.

Об этом заявил лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл, сообщает Голос Америки.

— Это не дискуссии об абстрактных принципах и филантропии. Соединенные Штаты вооружают Украину не из чувства милосердия — мы поддерживаем другую демократию, потому что это в наших прямых интересах, — сказал он.

По мнению МакКоннела, война в Украине дала Западу решающий урок о важности миллиардных инвестиций в оборонный потенциал США, как фундаментальной предпосылки “в соревновании с нашим крупнейшим противником – Китаем”.

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— Таким образом (инвестируя в оборонный сектор. – Ред.) Америка делает неотложные шаги. В этом процессе мы одновременно уменьшаем российскую военную мощь и поощряем наших союзников покупать американское и инвестировать в собственную защиту. Это и есть американское лидерство. И республиканцы должны давить на президента Байдена, чтобы тот показывал еще больше таких примеров, вместо того, чтобы мечтать об отступлении Соединенных Штатов, — подчеркнул лидер республиканцев в Сенате.

Напомним, 6 сентября Митч Макконнелл призвал продолжать поддержку Украины в войне против России, поскольку “сейчас не время расслабляться”. Он надеется, что до конца сентября сенаторы утвердят предоставление Украине дополнительного пакета финансовой помощи даже несмотря на упорное сопротивление некоторых консервативных политических кругов.

Это заявление совпало с визитом в Киев 6 сентября госсекретаря США Энтони Блинкена. По итогам встреч с властями, глава американской дипломатии объявил о предоставлении Украине пакета военной помощи на сумму $1 млрд. Средства должны усилить противовоздушную оборону и расширить помощь гражданскому населению.

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