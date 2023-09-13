Усиление ПВО в Европе: Австрия купит у Германии восемь IRIS-T
В рамках европейской системы противовоздушной обороны Небесный щит Австрия намерена вместе с Германией закупить системы ПВО и провести учения.
Об этом на совместной пресс-конференции с главнокомандующим ВВС ФРГ Герфридом Промбергером сообщила министр обороны Австрии Клаудия Таннер.
Промбергер отметил, что Австрия планирует закупить восемь систем ПВО IRIS-T: четыре — малой дальности с радиусом действия до 15 км, и четыре — средней дальности с радиусом действия до 50 км.
Уже через год после подписания контракта на закупку должна быть поставлена первая система. Страны ожидают снижения затрат на закупку.
Таннер и Промбергер не стали говорить о стоимости закупок, объяснив, что это будет зависеть от переговоров.
Напомним, что осенью 2022 года Германия предложила инициативу Небесный щит, которая должна усилить противовоздушную оборону в Европе.
В инициативе уже участвуют 19 европейских государств, в том числе нейтральные Австрия и Швейцария.
Источник: ORF
Фото: Diehl Defence
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