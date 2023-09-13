Усиление ПВО в Европе: Австрия купит у Германии восемь IRIS-T

В рамках европейской системы противовоздушной обороны Небесный щит Австрия намерена вместе с Германией закупить системы ПВО и провести учения.

Об этом на совместной пресс-конференции с главнокомандующим ВВС ФРГ Герфридом Промбергером сообщила министр обороны Австрии Клаудия Таннер.

Промбергер отметил, что Австрия планирует закупить восемь систем ПВО IRIS-T: четыре — малой дальности с радиусом действия до 15 км, и четыре — средней дальности с радиусом действия до 50 км.

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Уже через год после подписания контракта на закупку должна быть поставлена первая система. Страны ожидают снижения затрат на закупку.

Таннер и Промбергер не стали говорить о стоимости закупок, объяснив, что это будет зависеть от переговоров.

Напомним, что осенью 2022 года Германия предложила инициативу Небесный щит, которая должна усилить противовоздушную оборону в Европе.

В инициативе уже участвуют 19 европейских государств, в том числе нейтральные Австрия и Швейцария.

Источник: ORF

Фото: Diehl Defence

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