В России пассажирский самолет со 170 пассажирами на борту экстренно сел в поле

12 сентября в России пассажирский самолет совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области.

Как сообщил губернатор области Андрей Травников, на борту находились 170 человек, включая 23 детей.

В Росавиации отметили, что самолет следовал в направлении Сочи-Омск, однако совершил посадку на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 км до Новосибирска).

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Причиной инцидента может быть отказ гидросистемы воздушного судна.

По предварительной информации, обошлось без жертв, пассажиры эвакуированы, горения не зафиксировано.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину западные партнеры ввели санкции против российских авиакомпаний. В частности, ЕС запретил экспорт в Россию товаров и технологий, которые используются в авиационном и космическом секторах.

В апреле 2023 года СМИ сообщали, что на фоне ограничений российская авиакомпания Аэрофлот впервые в истории отправила свой самолет на ремонт в Иран.

Фото: Риа Новости

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