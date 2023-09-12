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Валентина Чорна, редактор ленты

Валит черный дым: в РФ вспыхнул масштабный пожар на заводе смазочных материалов

пожежа в Росії

Во вторник, 12 сентября, в российском городе Салават вспыхнул пожар на территории завода смазочных материалов Девон.

По данным местных Telegram-каналов, горит мазутная яма рядом с цистернами с топливом.

В сети обнародовали видео с места пожара, на которых можно увидеть черный густой дым.

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Как сообщили в российском МЧС, возгорание площадью 300 кв. м уже удалось локализовать. Информации о причине пожара пока нет.

Напомним, 11 сентября вспыхнул масштабный пожар рядом с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения подмосковного Подольска.

Огнем охватило три легковых автомобиля, гараж и сарай на площади 78 кв. м.

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Взрыв, Пожар, Росія
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