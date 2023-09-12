Валит черный дым: в РФ вспыхнул масштабный пожар на заводе смазочных материалов
Во вторник, 12 сентября, в российском городе Салават вспыхнул пожар на территории завода смазочных материалов Девон.
По данным местных Telegram-каналов, горит мазутная яма рядом с цистернами с топливом.
В сети обнародовали видео с места пожара, на которых можно увидеть черный густой дым.
Как сообщили в российском МЧС, возгорание площадью 300 кв. м уже удалось локализовать. Информации о причине пожара пока нет.
Напомним, 11 сентября вспыхнул масштабный пожар рядом с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения подмосковного Подольска.
Огнем охватило три легковых автомобиля, гараж и сарай на площади 78 кв. м.
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