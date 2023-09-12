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Валерий Савицкий, редактор ленты

ЕС отказался продлевать санкции в отношении ряда российских бизнесменов – СМИ

Санкції проти РФ
Фото: Depositphotos

Европейский Союз отказался продлевать санкции против трех российских бизнесменов, введенных из-за вторжения РФ в Украину.

Речь идет о российском бизнесмене Григории Березкине, миллиардере Фархаде Ахмедове и бывшем руководителе российской компании электронной коммерции Ozon Александре Шульгине. Действие введенных против них ограничений истекает 15 сентября, сообщает Reuters.

Отмечается, что ЕС требует консенсуса всех 27 стран-членов блока для введения санкций, которые обновляются каждые шесть месяцев.

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Правительства стран Запада ввели широкие экономические санкции против трех бизнесменов после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Чем занимаются подсанкционные бизнесмены

Григорий Березкин – российский бизнесмен и предприниматель, занимается электроэнергетикой и нефтяной промышленностью. Входит в круг близких соратников диктатора Владимира Путина.

Александр Шульгин – бизнесмен, бывший владелец российской платформы электронной коммерции Ozon Group. После введения санкций ЕС и Австралии, 11 апреля 2022 года он покинул пост гендиректора и вышел из совета директоров компании.

Фархад Ахмедов — российский бизнесмен и миллиардер азербайджанского происхождения. Более 10 лет входит в топ-200 самых богатых людей России.

Напомним, 8 сентября немецкое издание Bild сообщило, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо главе МИД России Сергею Лаврову, в котором заявил о готовности отменить некоторые санкции против России в обмен на ее возвращение к Черноморской инициативе.

Однако позже Гутерриш официально заявил, что санкции с РФ снимать не собираются. А в украинском МИД решительно отвергли идею ослабления санкций против России в обмен на восстановление зерновой сделки.

Тем временем Совет ЕС добавил в санкционный список шестерых россиян за нарушение прав человека во временно оккупированном Крыму.

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Санкції проти РФ

Источники: Reuters, РБК-Украина

ЕС, Ахмедов, Березкін, санкції, Шульгін
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