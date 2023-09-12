Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Как оформить субсидию в Дії – инструкция
Нашли в водоеме с завязанными руками: в Украине погиб доброволец из Британии
Х-31П: особенности и характеристики противорадиолокационной ракеты
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
$2 тыс. за пожизненную инвалидность: на Киевщине будут судить врачей МСЭК и их сообщника
Мир
Юлия Захарченко, редактор ленты

Европарламент принял резолюцию о совместном оборонном заказе для государств ЕС

Европарламент принял резолюцию о совместном оборонном заказе для государств ЕС
Фото: Unsplash

Европарламент принял резолюцию, содержащую предложения к представленным Еврокомиссией регуляторным правилам по усилению возможностей европейской оборонной промышленности в результате общего оборонного заказа (EDIRPA).

Соответствующая резолюция поддержана в первом чтении большинством голосов. Голосование состоялось во время пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге.

В преамбуле отмечается, что полномасштабная российская агрессия против Украины стала ключевой причиной для изменения подходов системы европейской безопасности и наращивания потенциала оборонной промышленности.

Сейчас смотрят

— Это требует существенного увеличения возможностей стран-членов для преодоления наиболее неотложной и критической нехватки, которая обострилась после передачи оборонной продукции в Украину, — говорится в документе.

Страны-члены ЕС столкнулись с трудностями, которые возникли в результате российского вторжения. Там отмечают человеческие потери в приграничных регионах, массовое движение жителей, спасающихся от войны, большой объем поставок гуманитарной и военной помощи, а также необходимость поддержания готовности в случае эскалации войны.

В Европарламенте отмечают, что необходимо адаптировать европейскую оборонную промышленную и технологическую базу (EDTIB) к развитию военных исследований, модернизации устаревшего военного оборудования, в частности разработанного или произведенного Советским Союзом.

В документе отмечается необходимость развития сотрудничества между странами-членами ЕС в сфере оборонного заказа с целью превратить Европейский Союз во влиятельного глобального игрока.

Читайте также
В ПАСЕ признали РФ диктатурой. Будет ли это иметь последствия для агрессора
кремль

Европарламент, Європейський Союз, Война в Украине, витрати на оборону, Міноборони, Украина-ЕС
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Правила, которые спасут вам жизнь: что нельзя делать во время обстрелов и бомбардировок
Обстріли
Спецоперация готовилась длительное время – Юсов о возвращении “вышек Бойко”
Европарламент принял резолюцию о совместном оборонном заказе для государств ЕС
Как получить военный билет, если не служил в армии
Европарламент принял резолюцию о совместном оборонном заказе для государств ЕС
На Днепропетровщине прогремели взрывы во время воздушной тревоги
Вибух
Российский суд продлил до декабря арест террориста Гиркина-Стрелкова
Европарламент принял резолюцию о совместном оборонном заказе для государств ЕС

Загрузка

Игры
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились
Европарламент принял резолюцию о совместном оборонном заказе для государств ЕС
Украина отказалась от российского ядерного топлива: чем его заменят
Европарламент принял резолюцию о совместном оборонном заказе для государств ЕС
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (12.09.2023)
Европарламент принял резолюцию о совместном оборонном заказе для государств ЕС
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (11.09.2023)
Европарламент принял резолюцию о совместном оборонном заказе для государств ЕС
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь