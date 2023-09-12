Европарламент принял резолюцию о совместном оборонном заказе для государств ЕС

Европарламент принял резолюцию, содержащую предложения к представленным Еврокомиссией регуляторным правилам по усилению возможностей европейской оборонной промышленности в результате общего оборонного заказа (EDIRPA).

Соответствующая резолюция поддержана в первом чтении большинством голосов. Голосование состоялось во время пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге.

В преамбуле отмечается, что полномасштабная российская агрессия против Украины стала ключевой причиной для изменения подходов системы европейской безопасности и наращивания потенциала оборонной промышленности.

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— Это требует существенного увеличения возможностей стран-членов для преодоления наиболее неотложной и критической нехватки, которая обострилась после передачи оборонной продукции в Украину, — говорится в документе.

Страны-члены ЕС столкнулись с трудностями, которые возникли в результате российского вторжения. Там отмечают человеческие потери в приграничных регионах, массовое движение жителей, спасающихся от войны, большой объем поставок гуманитарной и военной помощи, а также необходимость поддержания готовности в случае эскалации войны.

В Европарламенте отмечают, что необходимо адаптировать европейскую оборонную промышленную и технологическую базу (EDTIB) к развитию военных исследований, модернизации устаревшего военного оборудования, в частности разработанного или произведенного Советским Союзом.

В документе отмечается необходимость развития сотрудничества между странами-членами ЕС в сфере оборонного заказа с целью превратить Европейский Союз во влиятельного глобального игрока.

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