Пришло время подумать о расширении ЕС: фон дер Ляйен обратилась к Европарламенту

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена в том, что Евросоюз должен ускорить вступление Украины и других кандидатов.

Об этом она заявила 13 сентября во время выступления в Европарламенте, которое транслировалось в эфире телемарафона Єдині новини.

— Вступление в Евросоюз — это дело достойных, которое требует искренней, пристальной и тяжелой работы. Но уже есть много уступок. Мы видим, что Украина сделала с тех пор, как стала кандидатом на вступление. Мы видели преданность других кандидатов. Поэтому пришло время подумать о расширении. Я верю, что следующее расширение станет катализатором нашего развития, — подчеркнула она.

По ее словам, сейчас в ЕС 27 стран, однако убеждена в том, что будет 30 и более.

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— Европейские конвенции и соглашения меняются тогда, когда это нужно. Мы не можем ждать изменений, чтобы расширяться. Мы можем сделать это быстрее. Это означает, что нам надо действовать на опережение, — подытожила она.

Сейчас в ЕС готовят решение о начале переговоров о вступлении Украины.

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