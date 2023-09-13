Германия полностью поддерживает требования Украины относительно справедливого мира — Шольц

Формула мира, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, четко выражает стремление украинцев к справедливому миру.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Укринформ.

— Мы все знаем, что сегодня никто в Европе так не стремится к миру, как украинцы. Ежедневно они защищают свою свободу, свою родину, свою жизнь от имперских, ослепленных историей властных фантазий правителя в Кремле. Мирный план, который президент Зеленский продвигает по всему миру, четко выражает это стремление к миру, — сказал он.

Шольц, предостерегая от “псевдорешений”, в названии которых есть только “мир”, отметил, что мир без свободы означает угнетение, а мир без справедливости называется диктатом.

Сейчас смотрят

По его словам, именно поэтому Берлин полностью поддерживает требования Украины относительно справедливого мира, в частности, поставляя оружие.

— Мы будем продолжать поддерживать Украину в ее праве на самооборону столько, сколько потребуется. Я считаю, что это необходимо не только с политической и стратегической точки зрения, но и с точки зрения этики мира, — подчеркнул канцлер Германии.

Ранее глава МИД Германии заявила, что расширение Европейского Союза — это необходимое геополитическое следствие российского вторжения в Украину.

Источник : Укринформ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.