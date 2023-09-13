С 13 сентября Эстония запретила въезд автомобилей с номерами РФ

В среду, 13 сентября, с 10.00 утра Эстония запретила въезд автомобилей с российскими номерами.

Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Маргус Тсахкна.

– С сегодняшнего дня, точнее, через 16 минут, Эстония запрещает въезд всем транспортным средствам, зарегистрированным в России. Их не приглашают сюда пользоваться привилегиями, которые может предложить свобода, пока Украина не добьется победы, – написал он.

Таким образом Эстония выполнит рекомендации Европейской комиссии, по которым странам Евросоюза не разрешено впускать на территорию ЕС частные автомобили с российскими номерами, рассказал министр внутренних дел Лаури Ляенеметса изданию ERR.

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– Цель санкций против России одна — заставить страну-агрессора отступить к своим границам. Поскольку Еврокомиссия только что дала разъяснения относительно действующих санкций, а Эстония считает необходимым использовать все возможности для повышения цены российской агрессии, мы пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения эффективны при условии совместного введения санкций, – сказал Ляенеметса.

Отмечается, что в случае прибытия в пограничный пункт транспортного средства с российскими номерами налогово-таможенный департамент проведет соответствующие процедуры.

Пользователь или владелец автотранспортного средства должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него.

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