Почему Путин и Ким молчат о снарядной сделке: в NYT назвали несколько причин

После встречи на Дальнем Востоке 13 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что они с Владимиром Путиным достигли “удовлетворительного соглашения” по “неотложным вопросам сотрудничества”. Однако стороны, вероятно, так и не сделают никаких официальных заявлений относительно договоренностей, если они касаются поставок оружия, в частности снарядов, пишет издание The New York Times.

— Если какое-то конкретное соглашение о поставках оружия и было заключено, то ни Москва, ни Пхеньян, как ожидается, не будут об этом объявлять. Покупка оружия у Северной Кореи или оказание помощи для ее оружейных программ является нарушением резолюций Совбеза ООН, за которые голосовала сама Россия, — объясняется в публикации.

Кроме того, как отмечает издание, 70 лет назад США и РФ наполнили Корейский полуостров оружием, и теперь, когда история перевернулась с ног на голову, потоки этого вооружения могут развернуться обратно.

Спикер Госдепа Мэттью Миллер охарактеризовал встречу как такую, что Путин “умоляет Ким Чен Ына о помощи”, однако не только РФ обращалась за помощью к Корейскому полуострову, отмечает NYT.

Сейчас смотрят

— Согласно соглашениям, тихо заключенным с Вашингтоном, Южная Корея уже несколько месяцев поставляет много артиллерийских снарядов в США. Она настаивает, что не поставляет никакого летального оружия непосредственно в Украину. Но ее поставки американским военным помогают высвободить американские запасы, которые Украина может использовать в борьбе с Россией, — говорится в статье.

Однако до сих пор нет никаких доказательств, что снаряды, изготовленные в Южной Корее, были использованы в Украине, как и того, что Россия использовала северокорейское оружие и боеприпасы, при этом американские чиновники неоднократно предупреждали, что КНДР поставляет артиллерийские снаряды и ракеты в Россию.

— Соглашения по оружию между Кимом и Путиным могут побудить “ястребов” в Южной Корее призвать к отправке оружия непосредственно в Украину. Это еще одна причина, почему Москва и Пхеньян, вероятно, будут воздерживаться от огласки таких соглашений. Но Северная Корея имеет то, что ищет Путин, — заключает NYT.

По оценкам экспертов, Северная Корея может хранить на складах десятки миллионов снарядов для артиллерии и имеет до 10 тыс. пушек калибра 100 мм. Это больше, чем во всех странах НАТО.

Также КНДР имеет 100 заводов по производству боеприпасов, на каждом из которых работает более 10 тыс. рабочих.

Источник : NYT

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.