Пилот РФ намеренно пытался сбить самолет Великобритании в 2022 году — BBC

В 2022 году российский пилот пытался сбить самолет-разведчик Королевских сил, считая, что у него есть разрешение на открытие огня.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники.

Указано, что пилот выпустил две ракеты, первая из которых промахнулась, а не вышла из строя, как утверждалось ранее.

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Россия заявила, что инцидент в сентябре прошлого года был вызван “технической неисправностью”. Министерство обороны Великобритании публично приняло российское объяснение.

Но теперь три высокопоставленных западных оборонных источника, знакомых с инцидентом, заявили, что российские сообщения, перехваченные самолетом RC-135 Rivet Joint ВВС Великобритании, дают совершенно иную картину, чем официальная версия.

29 сентября прошлого года самолет RAF с экипажем до 30 человек выполнял наблюдательную миссию над Черным морем в международном воздушном пространстве, когда столкнулся с двумя российскими истребителями СУ-27.

Перехваченные сообщения свидетельствуют, что один из российских пилотов считал, что получил разрешение на поражение британского самолета после неоднозначной команды с российской наземной станции.

Однако второй российский пилот так не считал. Он возмутился и выругался на своего коллегу, когда тот выпустил первую ракету.

В ответ на эти новые разоблачения представитель британского Министерства обороны заявил, что они всегда стремятся защищать безопасность операций, избегать ненужной эскалации и информировать общественность и международное сообщество.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес еще в октябре рассказал об инциденте Палате общин, заявив, что два российских истребителя Су-27 перехватили RC-135 в международном воздушном пространстве над Черным морем, приблизившись на расстояние до пяти метров.

Источник : BBC

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