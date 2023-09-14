Встреча Путина и Кима: что изменится на фронте в Украине и при чем здесь Китай

Поставка северокорейских артиллерийских боеприпасов российской армии вряд ли кардинально изменит ситуацию на фронте, однако может дать России передышку.

Такое мнение в комментарии Фактам ICTV высказал политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович.

По словам эксперта, ситуация для России не улучшится, ведь Северная Корея просто не сможет предоставить то количество боеприпасов, которое реально нужно российской армии. Есть момент связанный с логистикой, ведь везти снаряды придется через всю Азию.

Сейчас смотрят

Еще не менее важным моментом является качество северокорейских снарядов. По оценкам украинских и западных военных, качество там не самое лучшее. Еще и не известно, в каких условиях те боеприпасы хранятся.

Но для России поставки оружия из КНДР могут дать определенную передышку — то есть сейчас закрыть имеющиеся пробелы на фронте и получить время, чтобы увеличить собственное производство боеприпасов в РФ.

Россияне сейчас говорят о производстве 2 млн снарядов в год, но им этого мало, ведь за полтора года войны в Украине они использовали более 10 млн боеприпасов.

— То есть эти договоренности Путина и Ким Чен Ына — это краткосрочный план. А в дальнейшем речь может идти о создании совместных предприятий на территории КНДР. Но опять же — эта перспектива очень отсрочена во времени, — отметил Игорь Рейтерович.

Скрытые интересы Китая

Политолог Игорь Рейтерович уверен, что Китай имеет непосредственное влияние на Ким Чен Ына, но очевидно, что в последнее время северокорейский диктатор все больше показывает так называемую независимость. Таким образом Ким, наверное, хочет усилить свою роль в регионе и показать, что он сам будет выбирать себе союзника.

Ким Чен Ын также хочет показать Китаю, что легко может договориться с россиянами и получить какие-то преференции. Китай все это понимает и пока наблюдает. Но если ситуация выйдет из-под контроля, то КНР будет принимать меры, которые вряд ли будут позитивными как для России, так и для Северной Кореи.

Вообще у Китая есть свои долгосрочные планы в отношении России. А вот такая встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина китайцам не нравится.

К примеру: Северная Корея запускает ракеты, в ответ Япония и Южная Корея увеличивают расходы на оборону. Китаю этого не надо, потому что он хочет доминировать в регионе. Китаю надо, чтобы все было тихо-мирно, чтобы он себе спокойно реформировал армию, а после уже заявил о доминировании.

Политический и юридический советник, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Єдиних новин также высказал мнение, что Ким Чен Ын очень зависим от Китая — особенно в вопросах поставок оружия. Кроме того, не исключено, что среди корейских снарядов окажется немного и китайских.

Слабость Путина

То, что президент РФ Владимир Путин может попросить у Кима артиллерийские снаряды, говорит о слабости российского диктатора. Но Украине от этого не легче, отмечает эксперт. Вспомнить хотя бы соглашение России и Ирана о поставках ударных дронов Шахед. Год назад у нас говорили, что эти дроны будем легко сбивать. Да, наши военные их сбивают, однако есть и попадания.

Такая же ситуация может быть и с артиллерийскими снарядами из Северной Кореи. Мы не знаем, в каком они состоянии — какие-то могут сработать, какие-то — не сработать. Однако это тоже угроза.

Партнеры Украины также с осторожностью относятся к возможным поставкам в Россию северокорейских снарядов. По словам Александра Мусиенко, сейчас Западу как раз бы помочь Украине в несколько раз нарастить вооружение.

— По большому счету — это борьба за сферы влияния — между Западом и Китаем. Кто будет определять в будущем правила игры в мировом порядке? Китаю все выгодно, потому что он не воюет и не будет воевать. Воюет Россия. А Китай будет давать России ровно столько, чтобы не дать ей упасть. В замену Китай захочет получить от РФ землю, ресурсы и тому подобное. Позже может случиться так, что Россия останется без ничего — у разбитого корыта, но это будет потом. А Украине к тому времени надо будет сражаться, — отметил Александр Мусиенко.

Эксперт также отметил, что не понимает заявлений США об усилении санкций против КНДР. По словам Мусиенко, Северная Корея уже длительное время под значительными санкциями, так же как и Иран.

— Сильно ли помогло введение дополнительных санкций против Ирана за поставки Шахедов? Не помогло, не сработало, — заявил эксперт Александр Мусиенко.

“Сомнительная” помощь для России

В основном украинские эксперты сходятся на том, что северокорейские снаряды продолжат обстрелы на фронте, хотя огневого вала не будет — не тот объем.

В арсенале КНДР, например, есть калибры 122 мм и 152 мм, которые подойдут к российским артиллерийским системам. Хотя здесь вопрос в кондиции снарядов. Аналитики уверены, что северные корейцы имеют очень много старого вооружения, которому более 30-35 лет. Но и Россия тоже забрасывает фронт старым железом.

Еще эксперты предполагают, что КНДР может передать Путину свои артсистемы и минометы. Но и здесь тот же вопрос — в каком они состоянии.

Поэтому пока понятно, что война в Украине затянется, однако вряд ли будут какие-то кардинальные изменения в ходе.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.