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Валерий Савицкий, редактор ленты

США увеличат ежемесячное производство снарядов до 100 тыс.

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты планируют в 2025 году увеличить ежемесячное производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до 100 тыс. штук.

Об этом заявил главный закупщик вооружений Пентагона Билл Лаплант, сообщает Reuters.

— Мы собираемся выйти на уровень 100 тыс. в месяц в 2025 году. Еще 6-8 месяцев назад мы производили 14 тыс. снарядов в месяц, сегодня – 28 тыс., — отметил он.

Спрос на 155-мм артиллерийские снаряды резко возрос после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Однако запасы союзников, предназначенные для их собственной обороны, закончились, поскольку они оперативно поставляли снаряды Киеву, который выпускает тысячи снарядов в день.

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Напомним, в начале мая 2023 года Совет ЕС принял решение о предоставлении помощи Украине на сумму €1 млрд в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ). Согласно решению, нашей стране планируется передать 1 млн снарядов калибра 155 мм и, в случае необходимости, ракет, которые будут совместно закуплены странами-членами ЕС.

7 июля Совет ЕС и Европарламент предварительно согласовали регламент производства боеприпасов. Таким образом будет реализовано третье направление плана, согласованного Советом ЕС в марте 2023 года.

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155 мм снаряди

Пентагон, снаряди, США
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