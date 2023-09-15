Валит густой дым: в Самаре горит подшипниковый завод
15 сентября в российской Самаре вспыхнул масштабный пожар.
Местные сообщества заполонили фотографии густого дыма, который виден из разных районов.
В МЧС России ситуацию пока не комментировали.
Однако в сети уже сообщают, что задымление произошло на территории подшипникового завода.
Фото: Самара с огоньком
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