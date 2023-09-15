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Татьяна Забожко, редактор ленты

Валит густой дым: в Самаре горит подшипниковый завод

Пожежа в Самарі 15 вересня 2023

15 сентября в российской Самаре вспыхнул масштабный пожар.

Самара

Местные сообщества заполонили фотографии густого дыма, который виден из разных районов.

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В МЧС России ситуацию пока не комментировали.

Однако в сети уже сообщают, что задымление произошло на территории подшипникового завода.

Фото: Самара с огоньком

Пожар, РФ
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Валит густой дым: в Самаре горит подшипниковый завод

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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
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